Ein Job auf den Gipfeln der Welt

Seine Heimat ist das Erzgebirge. Doch dort ist der gebürtige Oberwiesenthaler Jan Laas nur noch selten. Stattdessen wechselt er gleich mal nach Vietnam zur Arbeit.

Von Gabi Thieme

erschienen am 19.12.2016



Sapa/Oberwiesenthal. Jan Laas steht auf dem Gipfel des 3143 Meter hohen Fansipan. Nicht als Tourist. Sein Job hat ihn auf den höchsten Berg Vietnams verschlagen - etwa 350 Kilometer nördlich von Hanoi. Der 38-jährige gebürtige Oberwiesenthaler hat nicht zum ersten Mal auf diesem Heiligen Berg zu tun. Aber ganz oben war er erst wenige Male. Es sei immer wie bei einem Lotterie-Spiel, ob dicker Nebel den Berg an der Grenze zu China bei im Winter kaum mehr als Null Grad Celsius einhüllt oder ob Sonne scheint und die Luft erwärmt, sagt er. Auch Eisablagerungen habe er angesichts der extrem hohen Luftfeuchtigkeit in dieser Region schon erlebt. Schnee dagegen kaum.

Jan Laas ist Kundendienst-Servicetechniker und als solcher damit beschäftigt, dass ein weiteres touristisches Mammutprojekt in Vietnam abgeschlossen und an die ortsansässigen Betreiber übergeben werden kann. Die wollen bis Ende Dezember eine Kabinenstandseilbahn hinauf zum Gipfel in Betrieb nehmen. Sie funktioniert ähnlich wie die Drahtseillahn in Augustusburg vor den Toren von Chemnitz. Einziger Unterschied: Es verkehrt nur eine Kabine hoch und runter. Sie wird über ein Seil gezogen, fährt auf Schienen und kann bis zu 60 Personen zeitgleich befördern. 620 sind es pro Stunde. Jan Laas arbeitet seit acht Jahren für jenes Unternehmen in der Schweiz, das die Kabine hergestellt hat: die Carrosseriewerke Aarburg (CWA), die heute mit 120 Mitarbeitern Weltmarktführer beim Kabinenbau für Seilbahnen und seit 2001 ein Tochterunternehmen des Liftanlagenherstellers Doppelmayr sind.

Die Kabine, die bald täglich Touristen über nur 75 Meter Höhenunterschied bequem auf den Fansipan bringen soll, stellt ein Novum für Jan Laas dar, obwohl sie eigentlich ein "kleines Ding" im Vergleich zum vorangegangenen Auftrag am gleichen Berg ist. Dort war bereits im vergangenen Februar die längste Seilbahn der Welt in Dienst gestellt worden: mit Kabinen von CWA und gebaut von Doppelmayr. Weil sie nicht bis hinauf auf die Bergspitze geführt werden konnte und die letzten 600 Stufen auf den "Heiligen Berg" der Vietnamesen deshalb zunächst weiterhin zu Fuß genommen werden mussten, folgt nun die moderne technische Anbindung durch eine Standseilbahn.

"Das größte Problem war, die zehn Meter lange Kabine auf den über 3000 Meter hohen Berg zu bringen. Bis auf ein paar Wanderpfade, auf denen sich Touristen immer wieder verirren, gibt es keine Wege. Auch ein Transport per Helikopter war nicht möglich", erzählt Jan Laas. Deshalb habe man die komplett angelieferte Kabine zunächst zerlegen und mit einer Materialseilbahn auf den Berg bugsieren müssen. "Dort haben wir sie wieder zusammengesetzt." Er sei allerdings erschrocken gewesen, wie sehr die Kabine unter der extrem feuchten Witterung gelitten habe. Da war es nicht mit dem Zusammenbauen getan. Danach wurden immer wieder alle Funktionen überprüft, vor allem das automatische Öffnen und Schließen der Türen. "Wir schulen das Bedienpersonal in allem und wir erklären auch, was bei einer Panne oder Havarie zu tun ist", erläutert der Servicetechniker. "Wir können ja nicht ewig vor Ort bleiben." Soweit möglich, erfolge das in Englisch. Für einige im künftigen Personal habe man einen Dolmetscher dabei gehabt. Dass der zweifache Familienvater und leidenschaftliche Wintersportler in diesen Wochen und Monaten mehrfach in Vietnam unterwegs war, kommt nicht von ungefähr. Das Land sei inzwischen für seine Firma der zweitwichtigste Kunde nach Österreich. In ganz Vietnam würden derzeit Seilbahnen und Lifte gebaut, in Rekordzeiten - weniger für Skifahrer wie in Deutschland, sondern damit Besucher zu Tempeln, Pagoden und über die schönsten Meeresbuchten hinweg schweben können. Finanziert würden die Projekte von der 2007 gegründeten Sungroup, die zu den führenden Wirtschaftskonzernen in Vietnam gehört und unter anderem mit spektakulären Bauwerken Markenzeichen des Jahrhunderts schaffen will. Der Chef von Sungroup sei regelrecht verrückt nach Guinnesbuch-Rekorden, erzählt Laas. Mit dem Bau der längsten 3-S-Seilbahn der Welt auf den Fansipan habe er schon solch einen Rekord geschafft. Die Kabinen der dreikabeligen Bahn schweben auf einer Länge von 6292 Metern zum Gipfel und überwinden gut 1400 Meter Höhenunterschied. Es ist damit die längste Bahn dieser Art weltweit.