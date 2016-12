Ein Stück Heimat im Gepäck

Peggy Buschbeck und Ronny Hoyer reisen mit einem kleinen Nussknacker aus Seiffen um den Globus. Ihre Mission: Das Erzgebirge auf der ganzen Welt bekannt machen. Doch nicht nur sie brachten die Region weithin ins Gespräch.

Von Christoph Pengel

erschienen am 28.12.2016



Was packt ein Erzgebirger ein, wenn er auf eine einsame Insel ziehen muss? Richtig, einen Nussknacker. Als Patriot sieht er darin aber nicht nur ein Werkzeug, um an Kokosmilch zu gelangen. Nussknacker erinnern ihn an seine Heimat wie kaum eine andere Figur. Sie bewahren Haltung, wenn andere nervös werden. Zeigen Biss, wenn es drauf ankommt. Und zu Weihnachten, heißt es im Märchen, können sie auch sprechen. Alles nützliche Eigenschaften, wenn man allein unter Palmen lebt.

Peggy Buschbeck und Ronny Hoyer sind zwar nicht einsam, aber in den vergangenen Monaten haben sie etliche Inseln besucht. Wenn der Nussknacker, den sie im Gepäck tragen, sprechen könnte, hätte er einiges zu erzählen. Er steht für eine Mission auf ihrer Weltreise: "Das Erzgebirge bei so vielen Menschen wie möglich bekannt zu machen."

Ronny Hoyer ist Restaurantfachmann und kommt aus Seiffen, Peggy Buschbeck stammt aus Deutschka- tharinenberg und arbeitet als Erzieherin in München. Die beiden sind 33 Jahre alt, befreundet, kennen sich seit der 6. Klasse. Zusammen haben sie in den vergangenen Monaten viele Länder und Menschen besucht, waren unter anderem in den USA, Portugal, Peru, Ecuador, Fidschi, Samoa und Neuseeland.

Ihr kleiner Begleiter ist ein Produkt der Seiffener Holzkunstwerkstatt Füchtner. "Da wir sieben Monate unterwegs sind, wollte ich etwas Kleines aus der Heimat mitnehmen", erzählt Ronny Hoyer. Deshalb bat er seinen Freund Markus Füchtner um eine Sonderanfertigung. Der gelernte Holzspielzeugmacher war erst skeptisch, denn in der Regel sind die Exemplare, die den Familienbetrieb verlassen, mehr als 30 Zentimeter hoch - zu sperrig für die Weltreisetasche. Doch bei der Abreise überraschte er seinen Freund mit einer 15-Zentimeter-Ausgabe. Ein winziger Botschafter für das Erzgebirge.

Wo ihn seine Mission hinführt, kann sehen, wer die Facebook-Seite "Meet the nutcracker" aufruft. Buschbeck und Hoyer haben die Seite angelegt, um Fotos für ihre Freunde hochzuladen. Auf den Bildern posiert der Nussknacker in der Hand eines Schamanen im Amazonas-Dschungel, auf einem Roulette-Tisch in Las Vegas oder mit Pfadfindern in Portugal. Einer der Höhepunkte: In Wellington, Neuseeland, wurde das Dreiergespann vom deutschen Botschafter Gerhard Thiedemann empfangen.

Buschbeck und Hoyer waren vor allem von den Pazifikinseln Samoa und Fidschi angetan, schätzten "die Gelassenheit, die Herzlichkeit der Einheimischen und ihre weltoffene Art". Derzeit sind sie in Australien unterwegs, ihre Reise neigt sich dem Ende zu. Silvester und Neujahr verbringen sie noch bei Freunden, die nahe der Stadt Cairns wohnen. Am 10. Januar landet ihr Flieger in München. Peggy Buschbeck wird dort weiter als Erzieherin arbeiten, während bei Ronny Hoyer noch alles offen ist. Und der kleine Botschafter? "Die Reise des Nussknackers soll weitergehen", schreiben sie. "Deshalb wird er sich wohl auch anderen Reisenden anschließen". Anfragen gebe es schon.