Ein dampfendes Unikat feiert Geburtstag

Seit Mai 2002 dampft der liebevoll "Meppel" genannte Dreiachser wieder über die Gleise im Schwarzwasser- und Preßnitztal. Das Gefährt ist jedoch schon wesentlich älter.

Von Lothar Müller

erschienen am 29.04.2017



Jöhstadt-Steinbach. Sie war die letzte Neubaulok der Deutschen Reichsbahn. Sie bildete den Endpunkt des Dampflokneubaus in Sachsen und sie ist ein Unikat. Die Interessengemeinschaft Preßnitztalbahn feiert im Monat Mai, "15 Jahre Wiederinbetriebnahme der Dampflok 99 4511- 4". Auf Grund dieses Jubiläums soll das "Meppel", wie die kleine Maschine von den Preßnitztalbahnern und ihren Fans liebevoll genannt wird, in diesem Monat verstärkt zum Einsatz kommen. Seit Mitte Mai 2002 dampft der Dreiachser wieder über die Gleise. Dabei hat die Lok eine ganz bewegte Geschichte. Jedenfalls hat die IG Preßnitztalbahn (IGP) das gute Stück vor dem Nichtstun und wahrscheinlich vor dem sicheren Verfall gerettet. Von 1977 bis 1998 fristete die Lok im Holidaypark Hassloch in der Pfalz ihr unnützes Dasein. Dort soll sie sogar der Öffentlichkeit verborgen geblieben sein. Im Dezember 1998 übernahm die IGP das "Schnauferle" und brachte es ins Erzgebirge. Obwohl erst einmal nur eine optische Aufarbeitung vorgesehen war, wurde sie letztendlich doch richtig fit gemacht und gewöhnte sich wieder das Rauchen an. Exakt an Pfingsten vor 15 Jahren beförderte das knapp 19 Tonnen schwere Gefährt erstmals Züge durch das romantische Schwarzwasser- und Preßnitztal. Das "Maschinchen" erfreut sich großer Beliebtheit, auch wenn ihr bergan nur wenige Wagen als Anhängsel zugemutet werden können. Mit seinen 100 PS bringt das "Meppel" gerade mal die Hälfte der Leistung einer sächsischen "Vier K" auf die Schiene. "Sie bewährt sich aber auch als Vorspannlok vor längeren Zügen", weiß Mechthild Reuter vom Verein. Das "Meppel" ist ein echtes Schmuckstück. Viele Eisenbahnfreunde schätzen auch die moderne Form der Lokomotive und die kommt nicht von ungefähr.

Als Großteilerneuerung "getarnt" war sie Mitte der 1960er Jahre im Reichbahnausbesserungswerk Görlitz als ein völliger Neubau entstanden, während die ursprüngliche 99 4511 aufs Abstellgleis rollte. Die war 1899 erbaut worden und unter anderem auf der Strecke Rathenow-Senzke- Nauen sowie auf der Insel Rügen im Einsatz. Ein langes Berufsleben blieb dem Neubau aber nicht beschieden. Hauptsächlich in der Prignitz von 1967 bis 1976 im Einsatz, kam die Lok ein Jahr später nach Hassloch bis eben die "Eisenbahnverrückten" der IG Preßnitztalbahn auf die formschöne Maschine aufmerksam wurden...

Fahrtage finden am 1.Mai, an allen Wochenenden im Monat Mai und über Himmelfahrt statt.