Ein grüner Gigant und ein schlappes Seil

Der Weihnachtsbaum steht seit dem späten gestrigen Nachmittag auf dem Annaberger Markt. Geplant war das allerdings ganz anders.

Von Antje Flath

erschienen am 11.11.2016



Annaberg-Buchholz. Es ist eine stattliche Koreatanne. Sie bringt es auf 21,5 Meter Höhe und wiegt reichlich fünf Tonnen. Der Weihnachtsbaum für den diesjährigen Annaberger Weihnachtsmarkt. Gestern Morgen war er in Buchholz gefällt worden. Mit einem Tag Verspätung und auch sonst so gar nicht nach Plan.

Denn eigentlich sollte das Schmuckstück für den Weihnachtsmarkt bereits einen Tag vorher im Staatswald bei Jöhstadt gefällt werden. Doch Regen und Schnee hatten die Waldwege dort so aufgeweicht, dass der tonnenschwere Kran hoffnungslos versackt wäre. Eine Alternative wurde in Buchholz schnell gefunden, hatte doch Familie Schaarschmidt den Baum auf ihrem Grundstück schon im vorigen Jahr mit angeboten. Damals hatte er es allerdings noch nicht in den Kreis der Auserwählten geschafft, da er noch für zu klein befunden worden war. Gestern nun hatte sich Annett Schaarschmidt extra freigenommen, um bei der Abholung des grünen Giganten dabei zu sein. Und auch Söhnchen Bruno musste ausnahmsweise nicht in den Kindergarten, sondern durfte das eindrucksvolle Spektakel miterleben. Die Trennung ist beiden nicht schwergefallen: "Das ist doch etwas Schönes, wenn man zum schönsten Weihnachtsmarkt einen so schönen Baum beisteuern kann", argumentiert Annett Schaarschmidt. Für die Familie sei er mehr und mehr zu einem Sicherheitsrisiko geworden. Ragte er doch alleinstehend bereits weit über die unmittelbar danebenstehenden Häuser hinaus.

Einmal mehr also wenig Platz für das seit vielen Jahren eingespielte Team mit Mitarbeitern des städtischen Betriebshofes und des Stadtforstes, die diese Herausforderung erneut mit viel Routine meisterten. Für einen war es allerdings eine Premiere: Peter Umann von der Städtereinigung. Er war gestern zum ersten Mal für den Transport des Baumes verantwortlich. Eine ganz neue Aufgabe für ihn, die er allerdings gelassen annahm. Kennt er sich doch insbesondere in den teilweise schmalen Straßen und vor allem mit den Bergen in Buchholz aus. Fährt er doch im Winter in der "Terrassenstadt" regelmäßig den Winterdienst mit seinem Unimog. In den Sommermonaten ist er mit der Kehrmaschine unterwegs. Die etwa zweistündige Fahrt von Buchholz aus über Schlettau und Tannenberg - auf der deutlich kürzeren Strecke durch das Stadtgebiet wäre ihm die Unterführung am Unteren Bahnhof zum Verhängnis geworden - verlief denn auch ohne Komplikationen.

Starten konnte Peter Umann allerdings erst zwei Stunden später als geplant. Schuld an der Verspätung war unter anderem ein sogenanntes Schlappseil am Kran. Just in dem Moment, als Lars Bräuer als ausgebildeter Baumkletterer in der Krone des etwa 50 Jahre alten Baumes die Gurte des Kranes befestigen wollte, hatte sich das Hubseil des Auslegers nicht ordnungsgemäß aufgerollt. Kranfahrer Michael Schlegel musste die Aktion für etwa eine halbe Stunde unterbrechen. Was ihn bei mehr als 35 Jahren Berufserfahrung aber nicht aus der Ruhe brachte. "Das kann passieren", sagt er. Unter Beobachtung wurde das Seil noch einmal komplett neu aufgerollt.

Wichtige Voraussetzung für den weiteren Verlauf des Tages. Denn nicht nur der Baum musste in Buchholz auf- und in Annaberg wieder abgeladen werden. Auf dem Markt warteten noch zahlreiche andere auf die Hilfe von Michael Schlegel. Die ersten Tieflader mit Hütten für den Weihnachtsmarkt warteten darauf, von ihrer Last befreit zu werden. Und auch das Grundgerüst für die große Pyramide musste aufgerichtet werden. Gegen 17 Uhr aber stand sie endlich an ihrem Platz: die Tanne des Weihnachtsmarktes.