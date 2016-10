Eine TÃ¼te macht die Innenstadt bunter

Eine Tüte macht die Innenstadt bunter

Mehr als 150 regionale Händler beteiligen sich bisher an der Imagekampagne "Erzgebirge in der Tüte". Jetzt gehen die farbenfrohen Souvenirs sogar auf Reisen.

Von Antje Flath

erschienen am 11.10.2016



Annaberg-Buchholz. Noch sind sie nicht allzu oft in den erzgebirgischen Innenstädten zu sehen, die leuchtend bunten Tüten mit der Aufschrift "Hier ist Erzgebirge drin". Obwohl sich bereits mehr als 150 Händler aus der Region an der von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Chemnitz gestarteten Imagekampagne beteiligen. Ziel ist, "den Handel im Erzgebirgskreis in den Köpfen der Kunden als Lebensart und kulturellen Schwerpunkt zu verankern", sagt Peggy Rösner von der IHK.

Eine gute Idee, findet unter anderem Katrin Frohberg-Weber von der Stadtboutique in der Altstadt von Annaberg. Sie war im Frühjahr eine der Ersten, die die Kampagne unterstützt hat. "Die Leute vergessen die kleinen Städte", sagt sie. Deshalb sei die Aktion eine gute Möglichkeit, wieder auf sie aufmerksam zu machen - auf die vielen kleinen Geschäfte, die ganz individuelle Angebote machen, in denen das persönliche Gespräch noch gepflegt wird und der Kunde auch "einfach mal die Seele baumeln lassen" kann.

Auch bei Annaberg-Buchholz' Oberbürgermeister Rolf Schmidt (Freie Wählergemeinschaft) und den Wirtschaftsjunioren Erzgebirge sind die Initiatoren mit ihrer Idee auf offene Ohren gestoßen. Gemeinsam haben sie deshalb gestern die ersten Tüten symbolisch auf Reisen geschickt - auf der Buchholzer Straße, der Einkaufsmeile in der Innenstadt. Nach und nach sollen nun an weiteren bekannten Orten und Geschäften im Erzgebirge Fotos mit der Tüte entstehen. Diese werden dann medial aufgearbeitet, erläutert Peggy Rösner. So werde auf die Region als Reiseziel einerseits, aber auch auf die Vielfältigkeit der ansässigen Geschäfte aufmerksam gemacht.

Für Oberbürgermeister Rolf Schmidt ist es dabei selbstverständlich, dass sich Annaberg-Buchholz als Zentrum des Erzgebirges an der Aktion beteiligt. Er hofft nun auf möglichst viel Resonanz bei den Händlern - unter anderem auf dem Weihnachtsmarkt. Aber auch die Verwaltung selbst will die Erzgebirgstüte künftig nutzen. Auch weil durch den Einsatz von Papier der ökologische Gedanke mit eingeflossen sei. Für Martin Hübner von den Annaberger Backwaren, einer der heimischen Wirtschaftsjunioren, kommt die Tüte gerade recht, denn das Unternehmen überarbeitet derzeit sein Verpackungskonzept. Künftig soll dabei stärker mit regionalen Partnern zusammengearbeitet werden.