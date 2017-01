Elektro-Autos: Im Erzgebirge bleibt der Stecker noch gezogen

Trotz großzügiger Steuerentlastung und Bezuschussung durch den Bund findet die neue Technik kaum Anklang. Und das liegt nicht am Strompreis.

Von Thomas Wittig

erschienen am 20.01.2017



Annaberg-Buchholz. Egal ob Feinstaubdebatte oder Dieselskandal - die Erzgebirger halten an fossilen Kraftstoffen fest. Das ergibt eine Betrachtung der vergangenen zwölf Monate. Laut Peter Ludwig, Referent Straßenwesen und Verkehr im Landratsamt, waren per Stichtag 31. Dezember 2015 im Erzgebirgskreis gerade einmal 51 reine Elektroautos angemeldet. Ein Jahr später, am 31. Dezember 2016, sah es nicht viel besser aus. Die Zulassungsbehörde des Kreises zählte lediglich 25 reine E-Autos mehr - insgesamt sind es nunmehr 76. Auch bei Hybridfahrzeugen sieht es nicht viel besser aus. Die Anzahl dieser Autos, die entweder per Strom und Diesel oder Strom und Benzin angetrieben werden, hat sich binnen Jahresfrist von 326 auf gerade einmal 443 erhöht.

Dass laut Zoll E-Autos bis Erstzulassung 31. Dezember 2020 zehn Jahre steuerbefreit sind und inzwischen vom Bund mit 4000 Euro bezuschusst werden, stellt offenbar keine Kaufanreize dar. Angesichts der insgesamt zugelassenen 277.976 Fahrzeuge im Landkreis spielen die reinen E-Autos keine Rolle. Ihr Anteil liegt bei verschwindend geringen 0,027 Prozent. Angesichts dieser Zahlen muss sich noch viel tun, damit Bundeskanzlerin Angela Merkel ihr Ziel erreicht. Das sieht vor, bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf deutsche Straßen zu bekommen.

Roland Richter, Geschäftsführer der Regionalverkehr Erzgebirge GmbH, kann sich nicht vorstellen, dass diese Vorgabe zu erfüllen sein wird. Das macht er hauptsächlich an einem Punkt fest. "Die Reichweiten sind einfach noch nicht praxistauglich", so Richter. Eine Fahrt über 600 Kilometer am Stück sollte für ihn mindestens drin sein. "Besser wäre natürlich, wenn man bis zu 1000 Kilometer mit einer Ladung zurücklegen könnte", sagt der Vertreter des Verkehrsbetriebs. Zudem sei das Netz der Ladestationen noch nicht flächendeckend ausgebaut.

Auch Wolfram Liebing, Bürgermeister von Wolkenstein, bezeichnet die Vorgabe der Bundeskanzlerin in Sachen E-Autos als Wunschdenken. Liebing, einst Grünen-Mitglied, sieht die Thematik ohnehin sehr differenziert, spricht von einem Scheingefecht, wenn etwa Strom aus dem Ausland gekauft oder aus Braunkohle hergestellt wird. Auch spreche kaum einer über den Akku der Fahrzeuge und die verbauten Rohstoffe. "Wo kommen die her, wie muss man die entsorgen, handelt es sich nur um Schwermetalle?", fragt Liebing. Nicht zuletzt seien die Preise für diese Autos in der Regel noch jenseits von gut und böse - im Vergleich mit herkömmlichen Pkw.

Das noch nicht stimmige Kosten-Nutzen-Verhältnis der E-Autos hält auch Hendrik Haertwig, Geschäftsführer der VWS Verbundwerke Südwestsachsen Stollberg, privat noch davon ab, sich ein solches Mobil zu kaufen. In der Firma gibt es indes einen E-Golf. Eine Ladung reiche für zirka 180 Kilometer. Das Energieversorgungsunternehmen hat zudem jeweils zwei öffentlich nutzbare Ladesäulen in Stollberg und Crimmitschau errichtet. "Diese Infrastruktur wächst sukzessive", sagt Haertwig. Allerdings sei auch das kein billiger Spaß. Eine normale Ladestation koste rund 10.000 Euro. Eine Schnell-Ladesäule ein Vielfaches davon, erklärt Hendrik Haertwig.