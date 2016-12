Elterlein: Drei Verletzte bei Kollision dreier Pkw

erschienen am 07.12.2016



Elterlein. Beim Zusammenstoß dreier Pkw an der Kreuzung S 258 / S 222 sind am Mittwoch drei Menschen verletzt worden. Gegen 17.40 Uhr prallten ein Audi, ein VW und ein Honda zusammen. Nach ersten Erkenntnissen kamen zwei Insassen des Honda ins Krankenhaus. Auch der Audi-Fahrer erlitt Verletzungen. Die Feuerwehr Elterlein war mit zwölf Kameraden vor Ort. Sie sicherte die Unfallstelle, klemmte die Batterien ab und nahm Betriebsmittel auf. Die Ortsumgehung Elterlein blieb für mehr als eine Stunde in allen Richtungen gesperrt. Die von den Weihnachtsmärkten abreisenden Touristen mussten eine größere Umleitung in Kauf nehmen. (bemä)