Elterlein: Kia kracht in Audi - mehrere Personen verletzt

erschienen am 13.10.2016



Elterlein. Ein Kia ist am Donnerstagvormittag auf der S 258, an der Kreuzung Scheibenberger Straße und Gewerbegebiet, in Elterlein in die Fahrerseite eines Audis gekracht. Nach ersten Informationen sind vier Personen verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die örtlichen Feuerwehren waren im Einsatz. Zudem soll Öl aus den Fahrzeugen ausgelaufen sein. Auf der S 258 kam es zeitweise zu Stau; der Verkehr wurde einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (fp)