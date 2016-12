Erzgebirge: Jahreswechsel in Weiß? Bis Donnerstagfrüh bis zu 20 Zentimeter Schnee möglich

erschienen am 27.12.2016



Oberwiesenthal. Stürmischer Wind mit Spitzen über 100 km/h ist am Dienstagmorgen über den Fichtelberg hinweggezogen. Bei gut vier Grad unter Null wirkte der Schneegriesel wie ein Geschossreigen. Die Skifahrer warteten voller Vorfreude auf den nächsten Schnee. Und die Chancen stehen nicht schlecht: Eine Warmfront hat sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in der Region eingeschlichen und bringt Niederschlag - je nach Höhe als Regen oder Schnee. "Im Erzgebirge können in Lagen etwa oberhalb 600 Metern bis Donnerstagfrüh örtlich bis zu 20 Zentimeter Schnee fallen", sagte am Dienstag Christoph Hartmann von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes. "Eine durchgreifende Änderung ist erst am Montag, dem 2. Januar 2017, zu erwarten", so der Meteorologe weiter. Dann soll eine Kaltfront aus Sibirien über Deutschland hinwegziehen. (okp/fp)