Erzgebirger bekommt Post aus Budapest - nach 48 Jahren

Mit satter Verspätung hat Peter Jäger aus Thum Urlaubsgrüße erhalten. Die Deutsche Post kann sich keinen Reim darauf machen. Doch der Empfänger hat seine ganz eigene Theorie. Und: Was passiert eigentlich heute mit problematischen Briefen?

Von Lothar Müller und Michael Urbach

erschienen am 28.10.2016



Thum. Das Postkartenmotiv zeigt die Fischerbastei von Budapest. Und etwas verschwommen und nostalgisch wirkt die Farbe der Karte schon. Kein Wunder. Schließlich stammt die sonst gut erhaltene Postsendung aus dem Jahr 1968. Somit ist ihr Aussehen keine Besonderheit. Und auch der Text ist so oder so ähnlich wohl auf Tausenden Postkarten zu finden. "Wir sind gut gelandet ... Heute haben wir eine Stadtrundfahrt erlebt ... Essen ist gut", heißt es da unter anderem. Etwas ganz Wundersames hat die Ansichtskarte aber doch an sich: Sie hat erst nach 48 Jahren ihren Empfänger erreicht.

Peter Jäger staunte dieser Tage nicht schlecht, als die Post ihm die Sendung persönlich überbrachte. Denn gerichtet war der Urlaubsgruß seiner Schwester eigentlich an die Eltern in der Bergstraße 1 in 9377 - so die damalige Postleitzahl - Thum. Beide Eltern sind mittlerweile verstorben. So erhielt, folgerichtig kombiniert, Peter Jäger die Postkarte. Er wohnt in der Bergstraße 18. Abgeschickt worden war die Ansichtskarte am 3. August 1968.

Mehr als 17.500 Tage reiste die Postkarte also durch die Welt. Der Fall sei eine "absolute Ausnahme", sagt Post-Sprecherin Tina Birke. Täglich transportiere das Unternehmen allein in Deutschland 61 Millionen Briefsendungen, darunter auch Postkarten. Davon erreichten 94 Prozent ihren Empfänger deutlich schneller - bereits am nächsten Tag. "Es lässt sich nicht nachvollziehen, welches der Grund der Verzögerung bei diesem Extremfall ist", so Birke.

Kaum nachzuzeichnen sei auch noch heutzutage der Transportweg, da dieser anders als zum Beispiel bei Einschreiben im Falle von Briefen und Postkarten im Detail nicht dokumentiert werde. Sollte einmal eine Briefsendung nicht zustellbar sein, so versuchten die Mitarbeiter in der Briefermittlungsstelle in Marburg den Empfänger - oder Absender bei Briefen - anhand der vorliegenden Informationen zu ermitteln und diesem die Sendung zukommen zu lassen. Tina Birke: "Sollte dies nicht möglich sein, so wird die Sendung nach Ablauf einer Einlagerungsfrist datensicher vernichtet." Urlauber sollten darauf achten, dass Postkarten immer die vollständige Empfängeradresse enthalten. "Wird Post aus dem Ausland verschickt, müsste darunter zudem in der jeweiligen Landessprache oder auf Englisch das Zielland vermerkt sein", rät die Postsprecherin. Zudem gehöre eine Briefmarke des Absenderlandes darauf, keine deutsche. Kommt indes ein mit der Deutschen Post verschickter Brief innerhalb Deutschlands nicht an, können Kunden die Kundenhotline unter 0228 4333112 anrufen oder im Internet einen Nachforschungsantrag stellen.

Einzelfälle wie jener von Peter Jäger lassen sich jedoch wohl nie komplett vermeiden. Der 64-Jährige vermutet, dass die Sendung einfach irgendwo liegen geblieben ist und vielleicht bei der Räumung einer Filiale wieder auftauchte. Oder vielleicht stehe das vorübergehende Verschwinden sogar mit den Wirren des "Prager Frühlings" und dem Truppeneinmarsch am 21. August 1968 im Zusammenhang. Der Ladenvater der Thumer Bergbrüderschaft hat sich jedenfalls sehr über den Gruß aus der Vergangenheit gefreut.