Erzistar - Öffentliches Voting hat begonnen

erschienen am 17.06.2017



Annaberg-Buchholz. Halbzeit beim Gesangswettbewerb Erzistar: Zwei der insgesamt vier geplanten Motto-Shows mit den zehn Finalistinnen sind Geschichte. Damit kommt jetzt die Öffentlichkeit ins Spiel. Ab sofort kann jeder im Netz für seinen Favoriten abstimmen. Dieses Voting soll laut Musikproduzent Mirko Süß zu einem Drittel in die Wertung eingehen. Wer Erzistar wird, entscheidet sich nach der vierten Motto-Show, die am 26. August in Zschopau stattfindet. (tw)