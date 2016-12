Ex-Schulküche lässt Stimmung hoch kochen

Seit Mai ist die Straße an dem völlig maroden Gebäude gesperrt. Alles was sich dahinter befindet, ist nur über eine enge Gasse erreichbar. Einen Plan B gab es lange nicht. Jetzt ist er da und muss von der Stadt finanziert werden.

Von Thomas Wittig

erschienen am 06.12.2016



Jöhstadt. In dieser Jahreszeit braucht die Bergstadt eigentlich Schnee. Das Loipennetz und der Skilift warten auf ihre Nutzer. Andererseits gibt es derzeit auch viele Jöhstädter, die hoffen, dass der Winter möglichst nicht so schnell kommt. Denn in den nächsten Tagen muss erst einmal eine Straße gebaut werden - eine Behelfsstraße.

Die ehemalige Schulküche ist der Grund dafür. Das Gebäude an der Ecke Grußgässchen/Kirchstraße und damit direkt an der durch die Stadt führenden Hauptstraße gelegen, wird als einsturzgefährdet eingestuft. Das Grußgässchen ist deshalb bereits seit Mai komplett gesperrt - zur Sicherheit für Autos und Fußgänger. Mehrfach waren schon Steine aus dem Mauerwerk gefallen. Die Straße aber wird dringend benötigt. Dahinter befinden sich etwa ein Standort mit fast 40 Garagen sowie das Sportcenter mit Kegelbahn.

Die einzige Verbindung dahin führt momentan über die enge Feldgasse und den Schlösselweg. Für große Liefer- oder Entsorgungsfahrzeuge ist das wegen der Kurvenradien nur schwer machbar. Und für die Anwohner ist der Verkehr, der jetzt an ihren Häusern vorbeirollt, eine Zumutung, wie Gerd Ebert zur jüngsten Stadtratssitzung erklärte. Wenn dazu noch ordentlich Schnee fällt, wird es richtig prekär, auch wegen des dortigen Gefälles. Um das Problem zu lösen, muss ein Plan B her. Dieser sieht - hauptsächlich für Lkw - die Errichtung einer etwa 440 Meter langen, sandgeschlämmten Behelfsstraße vor. Sie soll über einen Landwirtschaftsweg führen, der kurz vor dem Sportcenter beginnt und hinauf zur Grumbacher Straße führt. Laut Andreas Schmidt-Brücken von der Bauverwaltung der Stadt ist der Ausbau auf einer Breite von 3,50 Meter vorgesehen. Auch soll die Behelfsstraße, die dauerhaft bestehen bleiben soll, Ausweichstellen beinhalten. Laut dem günstigsten Angebot muss die Stadt mit Gesamtkosten in Höhe von knapp 5400 Euro rechnen. Eine zweite Umleitungsvariante wurde vom Stadtrat rasch verworfen. Sie wäre mit nur 85 Metern zwar deutlich kürzer, würde aber über den Hof der Oberschule Jöhstadt führen. Zudem müsste sie zurückgebaut werden, wenn der Bedarf nicht mehr besteht.

Das Problem an der Sache: Wegen des baulichen Zustandes müsste die Ex-Schulküche eigentlich beseitigt werden. "Die Standsicherheit des Gebäudes ist nicht mehr gewährleistet", hatte die untere Bauaufsichtsbehörde des Kreises bei einem Ortstermin im September festgestellt. Gegen die erklärte Abrissverfügung des Kreises hat allerdings Michael Haedke, Eigentümer des Objektes, Widerspruch eingelegt, dessen aufschiebende Wirkung das Verwaltungsgericht Chemnitz am vergangenen Mittwoch wieder hergestellt hat. In der Begründung wird dem Kreis vorgeworfen, nicht darüber nachgedacht zu haben, ob der Gefährdungslage nicht durch Anordnung von vorläufigen Sicherungsmaßnahmen hätte begegnet werden können. Nun sei der Kreis gefordert, das nachzuholen bzw. zu prüfen, sagt Johannes Wagner, Sprecher des Gerichts. Erst wenn etwa nachgewiesen ist, dass ein Abriss - der auf rund 45.000 Euro geschätzt wird - günstiger als Sicherungsmaßnahmen sind, sei eine Verfügung zum Abriss legitim. Die Kosten dafür müsste der Eigentümer tragen.

Er, Haedke, versteht die ganze Aufregung nicht. "Ich habe der Stadt Jöhstadt im September angeboten, das Gebäude für einen Euro zu verkaufen. Damit hätten sie es längst abreißen können", sagte Haedke gestern. Im Rathaus ist ein solches Angebot allerdings nicht bekannt. "Im Gegenteil. Wir hatten Herrn Haedke vor längerer Zeit unterbreitet, das Gebäude für einen Euro zu erwerben. Damals aber forderte er dafür wesentlich mehr Geld, weshalb der Kauf nicht zustande kam", erklärte Bürgermeister Olaf Oettel.