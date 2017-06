Feuerwehr beseitigt Gefahrenquelle

erschienen am 10.06.2017



Kleinrückerswalde. Die Feuerwehr ist am Freitagabend zu einer technischen Hilfeleistung in den Höhlenweg in Kleinrückerswalde angerückt. Nach ersten Angaben drohten Äste auf ein Haus zu fallen. Mit einer Drehleiter und einer Kettensäge, entfernte die Feuerwehr die Gefahrenquelle.

Im Einsatz waren 15 Kameraden der Stadtfeuerwehr Annaberg-Buchholz, Ortsteilwehren Annaberg und Buchholz. (fp)