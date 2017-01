Fichte ein Jahr im Mittelpunkt

Der Nadelbaum spielt die wichtigste Rolle in den sächsischen und damit auch den erzgebirgischen Wäldern. Doch entsprechende Ehrerbietung erfährt er erst jetzt.

Von Antje Flath

erschienen am 02.01.2017



Annaberg-Buchholz. Sie wächst auf 173 Hektar in Sachsen, behauptet sich damit auf reichlich einem Drittel der Waldfläche. Mit 1,3 Millionen Kubikmeter Holz liefert sie mehr als die Hälfte der jährlich eingeschlagenen Holzmenge im Freistaat. Die Fichte ist damit die bedeutendste Baumart in den sächsischen Wäldern. Und doch hat es 27 Jahre gedauert, bis ihr der Titel "Baum des Jahres" verliehen wurde. Doch in diesem Jahr nun darf sie ihn tragen.

Die Alterspräsidenten: Nun sind 27 Jahre für eine Fichte eigentlich wie ein Wimpernschlag. Immerhin bringen es die ältesten Exemplare im Erzgebirge auf fast 200 Jahre. "Im Naturschutzgebiet Schwarzwassertal gibt es einen mit zirka fünf Hektar Fläche vergleichsweise großen Altfichtenbestand mit einem Alter von etwa 196 Jahren", sagt Thomas Köhler vom Forstbezirk Marienberg. Ansonsten seien Bäume mit mehr als 190 Jahren eher selten. Das sei unter anderem auf den Verlust in den "Rauchschadjahren" zurückzuführen. Die Jungspunde gedeihen dagegen offensichtlich im Forstrevier Eibenstock. Dort liegt das Durchschnittsalter der Fichten nach Angaben von Juliane Neumann bei etwa 76 Jahren.

Die Giganten: Doch nicht nur beim Alter gehören die erzgebirgischen Fichten zu den Spitzenreitern in Sachsen. Während die höchste sächsische Fichte mittlerweile mehr als 60 Meter misst, misst eine Artgenossin im Hauwald im Revier Stollberg immerhin stolze 55 Meter, schätzt Marion Uhlig vom Forstbezirk Chemnitz. Und das bei einer Dicke von etwa 70 Zentimetern in Brusthöhe. Ein stattliches Exemplar also, was allerdings nicht immer eine Garantie für Langlebigkeit ist, wie ein einst 51 Meter hoher Riese im Heidelbachtal bei Drebach erfahren musste. Lange galt auch er mit einem Stammdurchmesser von 55 Zentimetern als einer der größte Vertreter der Baumart im Erzgebirge, vermutlich sogar als einer der größten Bäume überhaupt in der Region. Doch gegen die Wucht von Kyrill, der im Januar 2007 auch über das Erzgebirge gestürmt ist, war selbst er machtlos. Dennoch bieten diese sogenannten Bachtälchenstandorte offensichtlich die besten Bedingungen für ein solches Höhenwachstum: "Dort gibt es fast immer genug Feuchtigkeit zum Wachsen. Die Tallagen sind zudem recht gut geschützt. Außerdem ist es immer etwas dunkler als anderswo im Wald, was die Bäume zu verstärktem Höhenwachstum anregt", erklärt Thomas Köhler. So stehen auch im Forstbezirk Eibenstock die höchsten und stärksten Fichten an der Bockautalstraße, im Forstbezirk Neudorf im Mittweidatal im Revier Crottendorf.

Die Spitzenreiter: Doch nicht nur dieser imposanten Zahlen wegen dominiert die Fichte die erzgebirgischen Wälder - und das seit Ende des 18. Jahrhunderts. So erreicht sie in den Revieren Neudorf und Crottendorf beispielsweise einen Flächenanteil von 91,5 Prozent, hat Claudia Nixdorf vom Forstbezirk Neudorf konkrete Zahlen parat. Von denen kann auch Thomas Köhler noch einige beisteuern. Er ist davon überzeugt, dass Gesamtzahlen von 20 bis 25 Millionen Fichten in allen Waldschichten - also sowohl im Ober- als auch im Unterstand - im Forstbezirk Marienberg "kein Problem" sind. Und auch, wenn sich mit dem Klimawandel die Bedingungen für die feuchtebedürftige Baumart verschlechtern, sind sich die Forstexperten einig, dass die Fichte auch in Zukunft die Hauptbaumart des Erzgebirges bleiben wird - insbesondere in den höheren Berglagen. Wenngleich im Zuge des Waldumbaus monotone Fichtenbestände sukzessive in standortgerechte und stabile Mischwälder umgewandelt werden sollen.

Die Einzigartige: Auf ein ganz besonders seltenes Exemplar verweist Juliane Neumann vom Forstbezirk Eibenstock: Am Talsperrenrundweg im Revier Sosa stehen - "wie aus einem Stamm gewachsen - zwei Buchen und eine Fichte". (mit mik)