Filmprojekter am Autokino mit Sprengmittel beschädigt - mehr als 50.000 Euro Schaden

erschienen am 20.10.2016



Geyer. Unbekannte haben das Autokino in Geyer heimgesucht. Die Täter beschädigten vermutlich mit einem unbekannten Sprengmittel die Außenverkleidung eines ehemaligen Zirkuswagens, in dem sich ein Filmprojektor befand. Die äußere Verkleidung wurde dabei abgesprengt. Der Projektor und das eingebaute Projektionsfenster sind erheblich beschädigt worden. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 50.000 Euro. Die Tat hat sich in der Zeit vom 30. September bis 19. Oktober ereignet. Die Polizei sucht Zeugen, die Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Hinweise nehmen die Beamten in Annaberg-Buchholz unter Telefon 03733 880 entgegen. (fp)