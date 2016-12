Freizeitbad strebt dieses Jahr 180.000 Gäste an

Der Bürgermeister von Geyer ist hochzufrieden mit dem einstigen Sorgenkind. Zum vierten Mal in Folge müssen die Gesellschafter keine Zuschüsse leisten. Ein Selbstläufer ist die Einrichtung deswegen aber noch lange nicht.

Von Thomas Wittig

erschienen am 21.12.2016



Geyer. Wenn sich auf der Stirn von Harald Wendler Falten breitmachen, dann ist dafür nicht mehr das Freizeitbad Geyer verantwortlich. Das ehemalige Sorgenkind der Bingestadt ist für den Bürgermeister keines mehr. "Die Entwicklung, die die Einrichtung genommen hat, ist einfach toll. Es zeichnet sich ab, dass wir das vierte Jahr in Folge keine Zuschüsse leisten müssen", sagt Wendler. Im Gegenteil - es wird dieses Jahr sogar ein kleiner Gewinn von reichlich 7000 Euro erwirtschaftet.

Das alles ist keine Selbstverständlichkeit und erst recht kein Selbstläufer. Das weiß auch Wendler: "Es gab Zeiten, in denen die Gesellschafter jährlich bis zu 200.000 Euro zuschießen mussten." Das sind die Stadt Geyer und der Erzgebirgskreis. Laut Vertrag müssten beide zusammen im Extremfall 225.000 Euro an Nachzahlungen aufbringen. Davon trägt Geyer mit zirka 127.000 Euro den größeren Teil. Der Kreis müsste gut 98.000 Euro beisteuern.

Dass ein solches Szenario möglichst nie wieder Realität wird, darauf arbeitet Geschäftsführer Markus Kothe seit Übernahme am 1. Januar 2009 hin. Wohl wissend, dass eine solche Einrichtung natürlich vom Wetter abhängig ist. Die aktuelle Witterung ohne Schnee spiele dem Bad natürlich in die Karten. "Haben wir einen Traumwinter, kann es aber auch schnell ganz anders aussehen", sagt Kothe. Im Moment aber ist alles gut, wird in diesem Jahr die Grenze von 180.000 Gästen erreicht. 30.000 davon sind Saunagänger. Die Gesamtzahl entspreche der viertbesten Besucherresonanz überhaupt. Die beste steht für 1999, dem ersten kompletten Jahr nach Eröffnung, mit 254.190 Gästen zu Buche. Danach sei es relativ schnell nach unten gegangen, ehe sich die Zahlen ab 2006 bei 150.000 bis 165.000 einpendelten.

Da Markus Kothe mit der Übernahme der Geschäfte auch keine zusätzlichen Badegäste herzaubern konnte, hat er an anderen Stellschrauben gedreht. "Ein Schlüssel zum heutigen Erfolg war sicher 2010 der Neubau und die Inbetriebnahme eines Blockheizkraftwerkes. Das produziert Strom und Wärme. Beides brauchen wir im Bad und müssen es nicht teuer einkaufen", so Kothe. Aber auch die zweimalige Erhöhung der Eintrittspreise - 2012 und 2014 - habe zu einem besseren Ergebnis beigetragen. Dass am Ende auch wieder mehr Gäste den Weg ins Freizeitbad gefunden haben, liege an einem ständig verbesserten Wohlfühlklima in der gesamten Einrichtung, sagt Kothe. Dazu habe etwa der Umbau mit Dämmung des Wildwasserkanals beigetragen, wodurch die Temperatur im Inneren angenehmer gehalten werden könne, sowie weitere Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen. Erst dieses Jahr sei eine sechsstellige Summe in die Be- und Entlüftung investiert worden. Auch die gesamten Grünpflanzen wurden ausgetauscht. Die Schließung des Thalheimer Bades habe hingegen nicht den erwarteten Effekt bei der Zunahme an Badegästen gebracht.

"Trotz der aktuellen Situation sind wir noch lange nicht am Ende, können uns nicht zurücklehnen", betont Kothe. Ihm schweben perspektivisch vor allem mehr Attraktionen vor. So könne er sich ein größeres Außenbecken mit Rutschen für eine Ganzjahresnutzung gut vorstellen sowie ein Therapiebecken. Auch eine Umstrukturierung im Saunabereich schwebt ihm vor.