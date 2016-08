Frohnauer Hammer bildet Kulisse fÃ¼r "De weiÃŸe Taub"

Frohnauer Hammer bildet Kulisse für "De weiße Taub"

Bei der Premiere des Mundartstückes ging keine Nadel mehr zu Boden. Und: Niemand musste schwitzen im technischen Denkmal, das bei der Hitze einem Kühlhaus ähnelte.

Von Katja Lippmann-Wagner

erschienen am 29.08.2016



Frohnau. Draußen steht die Sonne hoch, die ist Hitze unerträglich. Doch im Frohnauer Hammer ist es kühl. Diese Tatsache lässt die zahlreichen Besucher des Hammerfestes am Samstagnachmittag aufatmen. Nicht nur zu den Führungen durch das historische Denkmal war das so, auch zu den drei Auftritten der Schauspielgruppe des Hammerbundes. Die Akteure hatten ein mundartliches Gedicht umgeschrieben und so mit "De weiße Taub" eine grandiose Premiere im Hammer gefeiert. In dem kurzweiligen, etwa zwanzigminütigem Stück, dreht sich alles um zwei befreundete Familien. Als der Hund einer Familie im Verdacht steht, der weißen Taube der anderen Familie den Garaus gemacht zu haben, droht die bis dahin gute Nachbarschaft zu zerbrechen. Mit viel Witz und schönen Gags haben die Mimen des Hammerbundes die Geschichte in Szene gesetzt. Vor allem das bekannte und im Stück als Zwischenspiel eingesetzte Lied "Drei weiße Tauben" amüsierte das Publikum. Drei Akteure der Schauspielgruppe traten als lebensgroße Tauben auf und sorgten für Gaudi.

Während die Erwachsenen im Hammer über das Mundartliche lachten, gab es im Außenbereich viele Angebote für Kleine. Bastelstraße, Edelsteinschleiferei und auf der Bühne Akteure des Eduard-von-Winterstein-Theaters Annaberg sorgten bei den Jüngsten für Entzücken. Schauspieler Udo Prucha kam als Wikinger Halvar daher und suchte dringend seinen Sohn Wickie. Diesen aber fand er nicht, dafür traf er auf die Hexe Hillary, die sämtliche Buchstaben und damit auch Worte und Namen durcheinander warf. Ein riesiges Vergnügen für die Jüngsten. Viel Betrieb war auch am Schießstand der Schlettauer Schützen. Vor allem das Bogenschießen kam an und wurde von vielen Erwachsenen als Herausforderung gesehen. Für Speis und Trank sorgten Frohnauer Vereine. Wegen der großen Hitze hielt sich der Besucherandrang am Nachmittag in Grenzen. Richtig rund ging es allerdings am Samstagabend. Da waren fast alle Biertischgarnituren besetzt. Die Sound-Wave-Band aus Zwickau spielte Rock, Pop und Oldies.