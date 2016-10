Frontalcrash auf der B 95: Zwei Verletzte

erschienen am 13.10.2016



Chemnitz. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 95 zwischen Ehrenfriedersdorf und Schönfeld sind am Donnerstagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Ersten Angaben zufolge war ein Suzuki-Fahrer mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache auf der neugebauten Brücke der Mönchsbadkreuzung gegen die Leitplanke geprallt. Das Fahrzeug geriet dann auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen Renault.

Beide Fahrzeugführer mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ehrenfriedersdorfer Kameraden nahmen die auslaufenden Betriebsmittel auf. Sie waren mit 15 Einsatzkräften vor Ort. Die Ölwehr reinigte anschließend die Fahrbahn. Die B 95 musste zeitweise voll gesperrt werden. (bemä)