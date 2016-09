FrÃ¼h Ã¼bt sich, wer ein Werfer werden will

Früh übt sich, wer ein Werfer werden will

erschienen am 03.09.2016



Der siebenjährige Vincent Spitzer (vorn) von der Grundschule Thum hatte gestern mit mehr als 100 weiteren Grundschülern aus dem Erzgebirgskreis im Vorprogramm des Thumer Werfertages seinen großen Auftritt. Seine Bestweite im Schlagballcup waren 21 Meter. Am Ende reichte es für das Team seiner Schule zu Gesamtplatz zwei. Den Sieg holte die Grundschule Gelenau. Dritter wurde Neuwürschnitz. Am von der "Freien Presse" organisierten Zuschauerwettbewerb im Kugelstoßen nahmen 90 Frauen und Männer teil. Am Ende jubelten Jessica Förster mit 11,25 Meter und Rüdiger Kunze, Ex-Präsident des LV 90 Thum, mit 11,71 Meter. Höhepunkt des Abends aber waren die Wettbewerbe der Profis, von denen viele noch vor wenigen Tagen bei den Olympischen Spielen in Rio im Rampenlicht standen. Besonders begehrt von den Zuschauern gestern war dabei ein Autogramm von Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler.