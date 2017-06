Frust wegen der Baustelle: Was muss ein Geschäft aushalten?

Fast zwei Wochen lang machte Ute Oelmann in ihrem kleinen Laden in Thum praktisch keinen Umsatz. Für sie gehe es an die Existenz, sagt die Unternehmerin. Solche Fälle gibt es immer wieder - die Hürden für Entschädigungen sind indes hoch.

Von Michael Urbach

erschienen am 17.06.2017



Thum. Viele Autofahrer lassen derzeit an der Baustelle auf der B 95 in Thum Nerven. Gerade zu Stoßzeiten kostet die halbseitige Sperrung mit Bauampel Zeit. Ute Oelmann hat mit der Baustelle allerdings Sorgen ganz anderer Art. Für sie, sagt die Geschäftsfrau, gehe es an die Existenz. Doch von vorn. An einem Dienstagmorgen traute die 63-Jährige ihren Augen nicht. Bauzäune verwehrten ihr den Zugang zu ihrem kleinen Geschäft, in dem sie moderne Deko- und Geschenkartikel verkauft. Nach einem Gespräch mit den Bauarbeitern ließen die sie durch die Absperrung. Hinter ihr mussten sie aber wieder dicht machen. "Die Arbeiter konnten nichts für die Planung", sagt Ute Oelmann. Doch dann stand die 63-Jährige in ihrem Laden und wartete auf Kundschaft - vergebens. "Ich habe so eine Wut in mir", spricht die Geschäftsfrau. Pech gehabt, könnte man sagen, wenn gebaut wird, lassen sich Härtefälle nun mal nicht vermeiden. Doch ganz so einfach ist der Fall nicht.

Ute Oelmann ist keine notorische Nörglerin. Klar habe sie Verständnis, dass gebaut wird. Schließlich kommt das Ergebnis gerade auch Unternehmen zugute: Die Telekom erweitert im Vorwahlbereich das Breitbandnetz, sodass etwa 5900 Anschlüsse künftig viel schneller im Internet unterwegs sind. Wofür sie aber kein Verständnis hat, ist der unglücklich gelöste Zugang zu ihrem Laden während der Bauzeit. Ute Oelmann deutet auf ein Foto, das sie mit ihrem Smartphone aufgenommen hat. "Durch diesen 20 Zentimeter breiten Spalt zwischen Zaun und Mauer mussten sich die Kunden schlängeln." Für viele habe es so ausgesehen, dass der Laden überhaupt nicht erreichbar war. Die wenigen, die da waren, hätten geschimpft. Anderswo werde so etwas doch auch vernünftig gelöst, beispielsweise durch eine Grabenbrücke.

Unterstützung erhoffte sich die Kleinunternehmerin vom Rathaus, an das sie sich nach einigen Tagen wandte. "Sie brauchen nichts zu unternehmen. Morgen ist alles wieder in Ordnung", habe man ihr mitgeteilt. Doch alles blieb wie es war, tagelang. Normalerweise mache sie 100 bis 150 Euro Umsatz pro Tag. Der sei auf 10 bis 20 Euro geschrumpft - und das über einen Zeitraum von fast zwei Wochen, rechnet sie vor: "Damit kann ich nicht mal meine Miete bezahlen." Die Thumerin erwägt, Ansprüche auf Schadensersatz zu äußern. Die Hürden dafür sind allerdings hoch (siehe Infokasten).

Auch in der benachbarten Fleischerei Haustein hat Filialleiterin Romy Gerlach (35) Umsatzeinbußen verzeichnet. Um ein Viertel sei er ungefähr zurückgegangen, schätzt sie. Das Imbissangebot bleibe in der Theke liegen. "Viele Autofahrer haben sonst spontan angehalten und etwas gegessen. Doch wer sucht schon ewig nach einem Parkplatz?" Auch sie habe, wie Ute Oelmann, im Vorfeld nichts vom Bautermin erfahren. Zudem sollte so eine Maßnahme sehr zügig gehen. "Das ist wohl nicht optimal gelaufen", sagt sie.

Bis zur Telekom nach Berlin ist der Ärger nicht durchgedrungen. Probleme mit Anliegern seien ihm nicht bekannt, sagte Telekom-Sprecher Georg von Wagner auf Anfrage von "Freie Presse". Eine Absperrung sei durch die Verkehrsbehörde vorgegeben. "Im konkreten Fall wurde durch unseren Auftragnehmer mit dem Eigentümer die Absperrung besprochen. Eine komplette Sperrung des Zugangs gab es nicht, jedoch Beeinträchtigungen in der Form, dass der Zugang nur von einer Seite möglich war. Das ist das übliche Vorgehen", erläutert von Wagner. Im Übrigen habe die von der Telekom beauftragte Firma einen Nachauftragnehmer gebunden, um die Bauarbeiten in Thum zu beschleunigen.

Indes lief auf der Baustelle wohl nicht alles nach Plan. Laut Christine Fleischer vom Thumer Ordnungsamt - die Stadt hat allerdings lediglich aus verkehrsrechtlicher Sicht mit der Baustelle zu tun - kam es zu Komplikationen, sodass sich die Bauzeit von Anfang Juni bis voraussichtlich 23. Juni verlängere. Sie selbst habe in dieser Woche mit von der Baustelle betroffenen Gewerbetreibenden gesprochen, um zu vermitteln und im weiteren Verlauf Frust zu vermeiden. Dabei sei "ein Nenner gefunden worden", der Zugang zu den Läden wäre gewährleistet. Wenn es Probleme gebe, sollte nach ihrer Meinung der Polier vor Ort angesprochen werden: "Direkt ist immer das Beste."

Obwohl die Baustelle inzwischen ein paar Meter weiter gezogen ist, fürchtet Ute Oelmann, dass Kunden wegen der Verkehrsbehinderungen weiter abgeschreckt werden. "Das wird erst mal nicht besser."