Fünf Autos krachen auf B95 zusammen: Fünf Menschen verletzt

erschienen am 29.12.2016



Ehrenfriedersdorf. Bei einem Zusammenstoß von fünf Autos auf der B95 in Richtung Annaberg-Buchholz sind am Mittwochabend fünf Menschen verletzt worden. Laut Polizei bremste ein 57-Jähriger seinen Mercedes in Höhe des Abzweiges Geyer/Falkenbach ab. In der Folge fuhren ein Peugeot, ein Audi, ein Ford und ein Audi auf.

Eine 64 Jahre alte Insassin eines der Autos wurde den Angaben nach schwer verletzt, vier weitere Menschen leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 36.000 Euro. (dpa/fp)