Fünf Verletzte bei Kollision auf S 258

erschienen am 28.10.2016



Elterlein. Schwerer Verkehrsunfall auf der S 258: An der Kreuzung Elterlein-Geyer sind am Freitag ein Citröen und ein Renault zusammengestoßen. Der Aufprall war so heftig, dass der Renault etwa 70 Meter weiter geschleudert wurde und erst im Straßengraben zum Stehen kam. Insgesamt wurden fünf Menschen verletzt, darunter ein Kind.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, klemmte die Batterien ab, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und unterstützte den Rettungsdienst. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei. (bemä)