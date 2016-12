Fünfer-Weibel und Mäusedoktor

Informativ und unterhaltsam: Autor Wolfgang Süß hat ein neues Buch mit Heimatgeschichte(n) vorgelegt. Im vierten Band "Königswalder Ereignisse" spürt er dem Geschehen im Ortsleben nach.

Von Christof Heyden

erschienen am 20.12.2016



Königswalde. Wer war eigentlich der Mäusedoktor? Wo hat der Galgen in Königswalde gestanden? Warum hatte die Fünfer-Lottogewinnerin nie eine Mark in der Tasche? Wie sind die Türken ins Erzgebirge gekommen? Reichlich zwei Jahrzehnte hat Wolfgang Süß Anekdoten gesammelt und die mündlichen Überlieferungen der Einheimischen in Archiven nach geschichtlicher Substanz durchstöbert. Jetzt legt er diese nachrecherchierten Ereignisse im vierten Band der Königswalder Geschichten vor. 212 Seiten mit 76 Beiträgen zählt das Buch, welches der 65-Jährige in zurückliegenden zwölf Monaten geschrieben hat.

"Seit der Wende beteilige ich mich mit anderen Einheimischen daran, Erlebnisse unserer Vorfahren aufzuschreiben und weiterzugeben", so Wolfgang Süß. Im Amtsblatt der Gemeinde teilt er seit 25 Jahren seine Erkenntnisse in einer ständigen Rubrik mit. "Da sind in den Jahren mehr als 200 Geschichten zusammen gekommen. Das Buch ordnet sich in unsere Reihe der Heimatgeschichten ein", erläutert der Vorsitzende des Schnitzvereins.

Ob Begebenheiten im Vereinsleben, schreckliche Ereignisse im Dreißigjährigen Krieg oder jüngere Dorfereignisse mit all den Stärken und Schwächen der Mitmenschen: Das Buch gibt einen unterhaltsamen Einblick in ein Stück Heimatgeschichte und dürfte nicht nur für Einheimische eine kleine Aufmerksamkeit unter dem weihnachtlichen Tannenbaum darstellen.

Zu den veröffentlichten Beiträgen gehört die Geschichte vom Fünfer-Weibl. In der beleuchtet Wolfgang Süß, wie seinerzeit im Ort das Losglück gesucht wurde: "Ab 1955 konnten nach den Berlinern auch die Sachsen wieder Lotto spielen. Bereits im ersten Jahr hatte ein Königswalder einen Vierer gewonnen. Über 54000 Mark soll die Quote damals betragen haben. Eine enorme Summe Geld für die damalige Zeit, als Stundenlöhne von einer Mark schon hoch waren und der Monatsverdienst um 150 Mark lag", so Süß.

Damals sei "Deutsches Zahlenlotto" gespielt worden, 5 aus 90. Ein Tipp kostete 50 Pfennige. Sonnabend, nachmittags 14 Uhr, war Annahmeschluss. Die Spielscheine bestanden aus drei gleichen Scheinen mit den Zahlenfeldern von 1 bis 90, die erst mit einer aufgeklebten Banderole ihre Gültigkeit erhielten, wenn der Tipp bezahlt und abgegeben wurde. Die Banderole war fortlaufend durchnummeriert. "Waren die Zahlen angekreuzt, wurde der Schein zusammengefaltet und alle drei Spielscheine gemeinsam gelocht. Die Lochzange hing an einer Schnur an dem kleinen Wandtisch gegenüber der Tür. Einen Schein bekam man zurück, einer blieb auf der Post und der dritte Schein ging an die Lotto-Zentrale in Leipzig."

Das 4. Buch der Ortsgeschichten ist ab sofort in der Gemeindeverwaltung oder bei Wolfgang Süß für 20 Euro erhältlich.