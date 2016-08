FÃ¼r LebensqualitÃ¤t gibt es gute Noten

Für Lebensqualität gibt es gute Noten

Die Bewohner der Region rund um Fichtelberg und Bärenstein fühlen sich wohl. Hausaufgaben für die örtlichen Lokalpolitiker gibt es dennoch genügend.

Von Antje Flath

erschienen am 20.08.2016



Oberwiesenthal/Bärenstein. Der teilweise schlechte Zustand der Straßen in ihren Orten beschäftigt die Bewohnerinnen und Bewohner der Region rund um Fichtelberg und Bärenstein ebenso wie fehlende Einkaufsmärkte beziehungsweise Geschäfte für Waren des täglichen Bedarfs. Auch mehr Sportangebote für alle Altersgruppen und mehr Tanzveranstaltungen - insbesondere für die älteren Jahrgänge - wünschen sich die Erzgebirger, die "Freie Presse" in den zurückliegenden Wochen nach der Lebensqualität in der Region befragt hat. Dabei fällt das Gesamturteil gut aus - trotz der aufgeführten Defizite. 50 Prozent der Befragten bewerten die Lebensqualität in ihrer Region mit der Note 2, weitere 31 Prozent mit befriedigend.

Kommunale Verwaltung: Bei der Arbeit in den örtlichen Rathäusern zeigen sich die Befragten zwar überwiegend zufrieden, sehen aber durchaus auch Verbesserungsbedarf. Das gilt sowohl für die Informationen über kommunale Vorhaben im Ort, als auch für die Öffnungszeiten der Rathäuser. Bei der Antwort auf die Fragen, wie Bürger-Anliegen in der Verwaltung berücksichtigt werden, halten sich die Noten 1 und 2 die Waage mit den Noten 3 und 4. Auch Hausaufgaben haben die Einwohner reichlich für ihre jeweiligen Kommunalpolitiker. Die Palette reicht vom schnelleren Internet über die Verbesserung des Nahverkehrsangebotes bis hin zu Möglichkeiten zum altersgerechten Wohnen.

Handel und Versorgung: Bei diesem Thema halten sich die sehr guten und guten Bewertungen die Waage mit den Urteilen befriedigend beziehungsweise ausreichend. Das trifft sowohl für die Frage nach der Attraktivität des jeweiligen Ortszentrums als auch nach den Einkaufsmöglichkeiten in der Gemeinde zu. Demzufolge der mit am häufigsten geäußerte Wunsch: der nach einem Supermarkt beziehungsweise nach einem Geschäft mit Waren des täglichen Bedarfs. Aber auch Drogerieartikel (Oberwiesenthal), Kleidung und Schuhe gehören zu den gefragten Artikeln. Deutlich schlechter schneidet der Bereich Gastronomie ab. Dort liegen die Noten 2 bis 5 mit jeweils mehr als 20 Prozent nahezu gleichauf. Fehlende gastronomische Einrichtungen sind unter anderem in der Gemeinde Sehmatal schon seit langem einer der heftigsten Kritikpunkte der örtlichen Vermieter.

Verkehr: Überwiegend die Note 3 gibt es für das gesamte Nahverkehrsangebot in der Region um Fichtelberg und Bärenstein. Speziell die Verbindungen in die Kreisstadt Annaberg-Buchholz wird von 35 Prozent nur als befriedigend eingestuft. Insbesondere am Wochenende sei die Verbindung nicht ausreichend, heißt es. Für Oberwiesenthal kam unterdessen sogar die Anregung für einen Citybus. Überwiegend gut wird die Anbindung der Region an das Bundesstraßen- beziehungsweise Autobahnnetz bewertet, wenngleich der Wunsch nach einer Autobahnanbindung von Annaberg-Buchholz aus auch mehrfach geäußert wurde.

Arbeitswelt: Mittelmäßig fällt die Beurteilung der Region als Arbeitsstandort aus - auch bei der Kinder- und Familienfreundlichkeit. Lediglich ausreichend, maximal befriedigend, bewerten die Erzgebirger die Verdienstmöglichkeiten in der Region. Neben vielen anderen Ideen, wie sich der heimische Arbeitsmarkt attraktiver gestalten ließe, heißt die wichtigste Forderung: Angleichung der Verdienste an die Tarife in den Altbundesländern.

Medizinische Versorgung: Zunehmend weniger Hausärzte, fehlende Fachärzte, oft monatelange Wartezeiten - sind vielfach diskutierte Probleme der vergangenen Wochen. Dennoch bewerten 38,5 Prozent der Befragten die medizinische Versorgung im Ort beziehungsweise in der Region als gut, bei der hausärztlichen Situation sind es sogar 44 Prozent. Ähnlich zufrieden sind die Bewohner der Region um Fichtelberg und Bärenstein mit der Erreichbarkeit ihres Hausarztes. Anders bei der Versorgung mit Fachärzten und bei den Warte- beziehungsweise Bestellzeiten. Dort ist die Zufriedenheit nicht so groß. So spricht sich eine deutliche Mehrheit für den Aufbau weiterer medizinischer Versorgungszentren aus.

Freizeitmöglichkeiten: Dafür gibt es hauptsächlich die Noten 2 und 3, auch für die Erreichbarkeit. Bei den Veranstaltungsangeboten im Ort geht der Trend dann allerdings mehr zu den Noten 3 und 4. Gut wird dagegen mit deutlicher Mehrheit das Veranstaltungsangebot in der Kreisstadt bewertet. (mit mkr)

Als Region "Rund um Fichtelberg und Bärenstein" wurden Oberwiesenthal, Sehmatal, Bärenstein, Jöhstadt, Crottendorf, Mildenau und Königswalde zusammengefasst.