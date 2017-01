Fürs Kuscheln braucht es kein Datum

Ein Aktionstag soll zur kalten Jahreszeit Wärme ins Miteinander bringen. Das Erzgebirge kennt ausgewiesene Kuschelexperten für Streicheleinheiten.

Von Christof Heyden

erschienen am 21.01.2017



Annaberg-Buchholz. Heute wird geknuddelt. Der neuzeitliche Datumskalender einer internetaffinen Fangemeinde mit allerlei nützlichen und manchen eher wenig zielführenden Aktionstagen weist für den 21. Januar den "Weltknuddeltag" aus. Wie für viele andere Zeitgenossen auch, bedarf es für Erzgebirger nicht einer per Kalender initiierten Aktion, zu streicheln und zu umarmen. Gelegenheiten zu knuddeln, finden sich im Alltag viele. Sei es privat, sportlich oder von Berufswegen. "Freie Presse" hat Experten des Kuschelns im Alltag besucht. Ob ein Knuddeltier für die Neugeborenen, ein Dekorationsbär von der Teddymacherin für Erwachsene oder das Maskottchen für die Sportlerinnen: Spielsachen gehören zum Kuscheln dazu. Und gehen diese einmal kaputt, sind Fachleute wie die Puppendoktorin bereit, Reparaturen am liebsten Spielzeug auszuführen. Ohne Teddybär, Puppe oder Haustier wird keine Generation so richtig erwachsen. Und was für Menschen gilt, trifft für Tiere genauso zu. Eine regelmäßige Streicheleinheit ihrer Schützlinge erbaut Frauchen oder Herrchen genauso, wie ihren Vierbeiner.

Einschlägige Netzwerke wissen, dass der Tag des Umarmens und Streichelns von den zwei Amerikanern Adam Olis und Kevin Zaborney zum ersten Mal 1986 in Caro im US-Bundesstaat Michigan initiiert worden sein soll. Deren Idee war es, in kalter und dunkler Jahreszeit eine Geste der Herzlichkeit auslösen und so die Stimmungslage aufhellen.

Was ursprünglich die Umarmung in der Familie, aber auch Liebespaare im Auge hatte, fand schnell Verbreitung. Freunde und Bekannte zeigen einander mit einer Umarmung, was sie einem bedeuten. Doch längst sind die Gelegenheiten zum Knuddeln vielfältig, werden nicht nur vertraute Mitmenschen umarmt, sondern wildfremde Passanten: zumeist tragen die Kuschelwilligen ein großes Schild um den Hals. Fachleute haben bewiesen: Kuscheln ist gesund. Das haben laut Medienberichten beispielsweise Forscher aus den USA und Österreich bewiesen. So helfe Knuddeln Stress abzubauen und Ängste zu verringern, es soll auch Blutdruck senkend wirken. Sogar die Konzentrationsfähigkeit und die Gedächtnisleistung können dadurch gefördert werden.

Kuschelnd Spielen prägt das soziale Verhalten, Zuneigung und Vertrauen werden bestärkt. Und so mancher Teddy oder Puppe bleibt für den Besitzer Begleiter selbst bis ins reife Lebensalter.