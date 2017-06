Fußgänger bei Unfall auf B 101 schwer verletzt

erschienen am 15.06.2017



Neu-Amerika. Bei einem Unfall auf der B 101 zwischen Annaberg-Buchholz und Schlettau ist am Donnerstagnachmittag einen Person schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen erfasste auf Höhe des Portplatzes in Neu-Amerika ein Opel einen Fußgänger.

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Fußgänger anschließend in ein Krankenhaus. Die Opel Fahrerin erlitt einen Schock. (fp)