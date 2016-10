GehÃ¤rtetes Kerzenwachs ist ein Baustoff des Chirurgen

Gehärtetes Kerzenwachs ist ein Baustoff des Chirurgen

Der Gelenkersatz war Thema zur jüngsten Gesundheitsakademie im Erzgebirgsklinikum Annaberg. Gelegenheit, auch die neuen Hüftteile oder den Bausatz für das Knie schon einmal anzufassen.

Von Christof Heyden

erschienen am 12.10.2016



Annaberg-Buchholz. Was tun, wenn Hüft- und Kniegelenke nicht mehr wie geschmiert funktionieren? Folgt einem peinigenden Zwicken unweigerlich der operative Eingriff? In praxisorientierter teils gut gelaunter Abendrunde beantworteten Chefarzt Ulrich Wandt und Oberarzt Andreas Kautzsch von der Klinik für Chirurgie, Abteilung Unfall- und Orthopädische Chirurgie die Fragen der wissbegierige Laienrunde in der jüngsten Gesundheitsakademie des Erzgebirgsklinikums Annaberg.

"Steige ich Treppen, knirscht und schmerzt mein Kniegelenk", berichtete ein besorgter Teilnehmer. Dem Senior rieten die Mediziner: Er solle sich mit dem Eingriff anfreunden. "Eine Operation ist dann geboten, wenn der Leidensdruck unerträglich wird. Den Verlust an Lebensqualität muss man nicht hinnehmen", stellte Ulrich Wandt fest. Der machte die Auffassung der Annaberger klar, dass der Patient über den Zeitpunkt einer Operation entscheide. "Gelenkersatzoperationen sind für uns das letzte Mittel, den Knorpelschwund, in der Fachsprache Arthrose genannt, zu behandeln." Denn wenn konservative Maßnahmen wie etwa der Einsatz von Hilfsmitteln, die Schmerz- oder Physiotherapie, nicht mehr griffen, mache der künstliche Gelenkersatz, die Endoprothese, Sinn. Und für diese Eingriffe sei man im Erzgebirgsklinikum sehr gut aufgestellt.

Die Referenten skizzierten die Operationsmethoden für Knie und Hüfte, erläuterten Krankheitsbilder und Heilungsaussichten. Übergewicht, hohe Belastung im Arbeitsprozess oder bei sportlicher Betätigung, eine Verletzung sowie familiäre Konstitution nannten sie als Ursachen des Gelenkverschleißes.

Ihr Tenor: Der endoprothetische Ersatz von Gelenken zähle zu den erfolgreichsten operativen Maßnahmen in der Chirurgie, den Betroffenen könne ein guter Behandlungserfolg in Aussicht gestellt werden. Seit über zwei Jahrzehnten würden im Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie neben Implantationen von primären Knie- und Hüftendoprothesen auch Wechseloperationen und komplizierte Behandlungen von periprotetischen Frakturen (wenn der Knochen, in dem die Prothese verankert ist, gebrochen ist) durchgeführt.

Mit Genugtuung berichtete Ulrich Wandt von erfolgreichen Zertifizierungen durch die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie: "Wir werden für das hohe Maß an Patientensicherheit und Versorgungsqualität gewürdigt." Längst würden sich Patienten aus dem gesamten Erzgebirge aber auch aus Chemnitz der Behandlung in Annaberg erfolgreich unterziehen. Er berichtete zugleich vom Bemühen, Individualprothesen bei Knieverletzungen zu verwenden. "Es steht unterdessen ein Baukastensystem zur Verfügung, wir können je nach Fall Implantate fertigen lassen und bestimmte Knieteile ersetzen." Der Vorteil: bei etwa jedem 4. Betroffenen könne die totale Amputation des Knies entfallen.

Andreas Kautzsch informierte, dass 2015 im Hause 90 Hüft-Operationen durchgeführt worden seien: "War beispielsweise früher Keramik bevorzugtes Material für Hüftpfannensysteme, findet heute sogenanntes Vitelene, ein hochvernetztes Polyethylen, aus dem auch Kerzen hergestellt werden, Anwendung."

Die Referenten machten deutlich, dass die Zahl der Betroffenen insbesondere durch die Zunahme der Adipositas-Erkrankungen (Fettleibigkeit) und des steigenden Lebensalters zunehme. Eine Altersgrenze für Operationen werde nicht gesetzt, da habe sich ein Meinungswandel vollzogen. "Der Leidenszustand ist entscheidend, wir operieren heute auch den 45-jährigen Straßenbauarbeiter", so Ulrich Wandt. Der verwies darauf, dass Prothesen rund 20 Jahre gute Dienste leisten, wenngleich dies abhängig ist, ob der Patient sein Gewicht hält und Extremsportarten meidet. Gäste erfuhren, dass sich das Ärzteteam resultierend aus der Erfahrung und der verfügbaren modernen Operationstechnik auch an Eingriffe bei Risiko-Patienten, die anderenorts beispielsweise als Herzerkrankte keine Aufnahme fanden, wagt.

Die Teilnehmer nutzten das Treffen, um mit Vertretern von Herstellerfirmen in Kontakt zu kommen. Neben Informationsmaterial stellten die ihre medizinische Erzeugnisse vor. Mancher Gast begutachtete die Ersatzteile und lernte kennen, was im Bedarfsfalle in Hüfte oder Bein eingesetzt werden würde.