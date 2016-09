Geschichte wird StÃ¼ck fÃ¼r StÃ¼ck sichtbar

Geschichte wird Stück für Stück sichtbar

Etwa 70 Denkmale im Erzgebirgskreis gewähren am Sonntag Einblicke in ihre Historie. Eine wohl einmalige Chance bietet dabei das Gelände des ehemaligen Franziskanerklosters in Annaberg.

Von Antje Flath

erschienen am 08.09.2016



Annaberg-Buchholz. Jedes Jahr am zweiten Sonntag im September begeben sich viele Neugierige auf die Spuren der Vergangenheit - seit 1993. Seit jenem Jahr findet deutschlandweit der Tag des offenen Denkmals statt. In diesem Jahr werden dabei mehr als 7500 Objekte gezeigt. Im Erzgebirgskreis sind es annähernd 70 historische Gebäude und Anlagen, kündigt Katja Peter vom Landratsamt des Erzgebirgskreises an. Dabei lautet das Motto in diesem Jahr "Gemeinsam Denkmale erhalten".

Ein Motto, das im sächsischen Finanzministerium nicht nur zum Tag des offenen Denkmals gilt. Dort hat man sich unter anderem dem ehemaligen Franziskanerkloster in Annaberg-Buchholz verschrieben, auf dessen Gelände das neue Erzgebirgsfinanzamt entstehen soll. Zunächst gehört die Fläche aber den Archäologen, die dort auf annähernd 3200 Quadratmetern Ausgrabungen vornehmen. Eine gute Chance, die Anlage - die später kurzzeitig als Münzstätte genutzt wurde - intensiv zu erforschen: "Die Untersuchung ist die bisher größte jemals in Annaberg durchgeführte Flächengrabung", sagt Landesarchäologin Regina Smolnik. Dabei sind die Archäologen bisher auf zahlreiche gut erhaltene Klostermauern und große Mengen von Keramik gestoßen. Was sie alles entdeckt haben und was sie unterirdisch noch alles vermuten, darüber informieren sie am Sonntag zum Tag des offenen Denkmals. In der Zeit von 11 bis 16 Uhr werden zu jeder vollen Stunde Führungen angeboten, kündigt Christoph Heiermann vom Landesamt für Archäologie an. Eine wohl einmalige Gelegenheit, einen Einblick in dieses wichtige Kapitel Annaberger Stadtgeschichte zu erhalten, denn nach den Ausgrabungen beginnt der Neubau.