Geyer: Dachlawine legt Ampel lahm

erschienen am 10.01.2017



Geyer. Eine Dachlawine hat am Dienstagmittag in Geyer eine Ampel zeitweise lahm gelegt. Nach ersten Informationen wurden bei dem Vorfall keine Fußgänger verletzt. Die Dachlawine soll vom Rathaus an der Elterleiner Straße auf die Ampel gekracht sein. Die örtliche Feuerwehr rückte an. Da das Ampellicht nur aus der Verankerung gerutscht war, musste es lediglich wieder eingerastet werden. Größerer Schaden entstand nicht, hieß es.

Bei einsetzendem Tauwetter kommt es immer wieder vor, dass Eisplatten von Dächern fallen und zur Gefahr für Menschen werden. Fußgänger sollten sich bei dieser Wetterlage besonders umsichtig auf den Bürgersteigen bewegen. (fp)