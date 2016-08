Geyers grÃ¶ÃŸte Brache ist bald Geschichte

Geyers größte Brache ist bald Geschichte

Jahrelang ist der einstige Baumarkt an der Bahnhofstraße mehr und mehr verfallen. Bis Ende Oktober soll er endgültig verschwinden - und mit ihm die letzte Industrie-Esse der Stadt. Für die Nachnutzung des Grundstücks gibt es bereits Ideen.

Von Julia Keller

erschienen am 30.08.2016



Geyer. Mörtelbrocken, Deckenplatten und Ziegelstückchen bedecken den Boden des ehemaligen Verkaufsraumes. Dass hier Auslegeware liegt, ist nicht mit den Augen zu erkennen, sondern nur mit den Füßen zu spüren - am geräuschlosen Auftreten und weichen Versinken der Schuhsohlen. Einst roch es hier je nach Abteilung nach Holz, Farbe oder Blumenerde. Nun riecht es nach Schimmel, nach den Moosen und Algen, die in der Vormittagssonne aufleuchten.

Geyers Bürgermeister Harald Wendler (Die Linke) hat ein letztes Mal die Eingangstür des einstigen HWSK-Baumarktes aufgeschlossen - auf eigene Gefahr, sagt er, denn es herrsche Lebensgefahr. Volker Kreusch und Wolfgang Arnold sind Mitglieder der Erbengemeinschaft, denen der mehrteilige Gebäudekomplex einst gehörte. Sie betreten das ehemalige Baumarktlager im Erdgeschoss. Die Hälfte des Raumes nehmen von Schimmel bedeckte Tragebalken und Bodendielen ein. Sie liegen am Boden und hängen in einer durchlöcherten schiefen Ebene von der Decke herab. Sie sind die Reste zweier Räume des Obergeschosses, die ins Erdgeschoss gestürzt sind.

Kreusch und Arnold stehen in dem Gebäudeteil mit Giebeldach, der vom ehemaligen Geyerschen Bahnhof - dem heutigen Domizil des Modellbahnvereins - zu sehen ist. 1896 wurden diese Räume geschaffen, als Teil der Metallwarenfabrik Gebrüder Arnold. Hier entstanden zum Beispiel Blechgießkannen. Der älteste Gebäudeteil, der spätere Baumarkt-Verkaufsraum, ist zehn Jahre zuvor entstanden. Während des Zweiten Weltkrieges saßen mehrere Firmen gleichzeitig in dem Komplex, ab 1968 war er das Domizil der Funktechnischen Werke, die unter anderem Dauerantriebe für Modellbahnen herstellten. Im August 1993 öffnete der Baumarkt hier seine Türen. Wolfgang Arnold war anfangs einer der Gesellschafter, zog sich aber nach einigen Jahren zurück. Die Erbengemeinschaft verkaufte die Immobilie an die Firma. 2002 wurde auch dieser Betrieb endgültig aufgelöst.

Seitdem ist der Komplex an der Bahnhofstraße Geyers größte Brache. Seither zerstört die Feuchtigkeit Balken, Dielen, Pfeiler und Wände -vor allem seit Frost die Dachfenster zerstört hat. Die Metallträger seien durch eindringendes Wasser gerostet, sagt Volker Kreusch, "da hat das Gebäude keine Chance". Längst ist das Haus zur Gefahr geworden -und dennoch kam es in den vergangenen Jahren immer wieder vor, dass jemand hier eingestiegen ist, so Bürgermeister Wendler.

Im Jahr 2011 hat die Stadt deshalb Gebäude und Grundstück erworben, um den Komplex abreißen zu können. Heute beginnen diese Arbeiten, mit dem Dach geht es los. Bis Ende Oktober sollen die einstigen Industriehallen völlig verschwunden sein. 128.000 Euro kostet der Abriss insgesamt. "Die Ruine ist im Moment so prägend, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie es hinterher aussehen wird, sagt Wendler. Dennoch gibt es Ideen für die spätere Nutzung des Grundstücks: Zunächst kann sich Wendler vorstellen, dass die Fläche für den Weihnachtsmarkt genutzt wird. Perspektivisch könnte hier ein neues Gebäude für Feuerwehrdepot und Rettungsleitstelle entstehen. Die Planung dafür beginnt aber voraussichtlich nicht vor 2021.

Bis Herbst fällt mit der Ruine auch Geyers letzte Industrie-Esse. Sie zu erhalten, sei nicht möglich, wenn der Gebäudekomplex ringsum abgerissen wird, sagt Wendler. Und wegen dem Schornstein alles stehenzulassen, sei keine Option.