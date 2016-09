"Grausamer Sommer" fÃ¼r FelsenbÃ¼hne

"Grausamer Sommer" für Felsenbühne

erschienen am 05.09.2016



Von einem "grausamen Sommer" spricht Ingolf Huhn, Intendant des Eduard-von-Wintertstein-Theaters in Annaberg-Buchholz, wenn es um die Bilanz der Freilichtsaison auf der Felsenbühne an den Greifensteinen geht. Diese ist am Sonntag mit der Aufführung "Winnetou" zu Ende gegangen. Und sie war in diesem Jahr eine besondere Herausforderung: "Wir haben bei drei Viertel aller Vorstellungen mit dem Wetter gekämpft", berichtet der Intendant. Neun Vorstellungen sowie zwei Konzerte sind komplett dem Regen zum Opfer gefallen, zwei Aufführungen mussten abgebrochen werden. Vielfach habe das Ensemble zudem kürzer oder länger im Regen gespielt. Dennoch seien auch in diesem Sommer wieder rund 32.000 Besucher gezählt worden - fast so viele wie im vorigen Jahr. "Dass es dann doch so viele waren und wir immer wieder Publikum hatten, das selbst bei Regen gekommen ist, sich im Regen hingesetzt hat und bereit war, die Vorstellung unter Regen anzusehen, war toll", sagt er. Nach einer kurzen Theaterpause startet am 17. September dann die neue Spielzeit im Eduard-von-Winterstein-Theater. (af)