Grippe: Zahlen sagen nicht alles

Die Influenza hat den Kreis im Griff. Laut Landratsamt wurden bislang mehr als 600 Fälle gemeldet - fast zehn Mal mehr als 2016. Doch warum?

Von Denise Märkisch, Christof Heyden und Thomas Wittig

erschienen am 09.02.2017



Annaberg-Buchholz. Regelmäßig Händewaschen, Körperkontakt mit anderen Personen vermeiden, viel Obst und Gemüse, Bewegung: Die Ratschläge, wie man sich am besten vor einer Ansteckung mit dem Grippevirus schützt, sind in jedem Jahr die gleichen. Nichtsdestotrotz hat es den Landkreis aktuell besonders hart erwischt. 632 Fälle sind bislang nachgewiesen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 68.

Eine klare Antwort auf die Frage nach dem Warum dieser fast Verzehnfachung der Fälle gibt es nicht. Laut Amtsarzt Wolfram Kampczyk ließen sich dazu keine Aussagen treffen. Thomas Scholz, Chefarzt und stellvertretender ärztlicher Direktor des Erzgebirgsklinikums Annaberg-Buchholz (EKA), will sich bei der Suche nach Gründen auch nicht festlegen. Die immer schlechtere Durchimpfung der Bevölkerung trägt sicher dazu bei, sagt er. Er warnt aber, in die Zahlen zuviel hineinzuinterpretieren. "Vielleicht sind einfach mehr Tests gemacht worden als 2016 und demgegenüber voriges Jahr Influenza-Fälle als normale grippale Infekte durchgegangen", sagt Scholz. Bei den angesprochenen Schnelltests liege im Labor schon nach 15 Minuten ein Ergebnis vor. Im EKA hielten sich die stationären Aufnahmen wegen Influenza für diese Jahreszeit im Rahmen. Vergangene Woche seien es im Schnitt pro Tag zwei gewesen.

Doch die Grippeviren kursieren nicht überall flächendeckend. In der Mildenauer Grundschule etwa sind sowohl die meisten Schüler als auch Lehrer topfit, erklärt Schulleiterin Ulrike Reuschel. "Wir sind weitgehend verschont geblieben." Eine vollzählige Belegschaft kann auch Peggy Mauersberger von der Grundschule Königswalde begrüßen. Die Anzahl der Krankmeldungen der Schülerschaft sei wie in den Jahren zuvor auch. Gleiches konstatiert Angelika Groß von der Grundschule Bärenstein. Und auch die Oberschule Jöhstadt ist von der Grippewelle noch nicht betroffen. "Von 30 Lehrern sind 3 krank, 2 mit grippalem Infekt", sagt Andreas Kretschy.

Anders sieht es in der Kindertagesstätte "Neuer Bahnhof" Ehrenfriedersdorf aus. Dort hat die Grippe vor allem die Pädagogen getroffen. "Wir hoffen aber, dass wir nächste Woche wieder vollzählig sind", so Sindy Hunger. Im Landkreisgymnasium Sankt Annen hatten sich zwischenzeitlich von 56 Lehrern 9 abgemeldet. "Gestern fehlten noch fünf Kollegen", so Leiter Lothar Dickert. Die Ferien sehnen auch Lehrer und Schüler der Evangelischen Schulgemeinschaft herbei. "Die Schülerschaft ist stärker als üblich erkrankt. Es schwankt in den jeweiligen Klassen zwischen zwei und zehn Jugendlichen", so Leiter Holger Schieck.

Und auch vor dem Annaberger Rathaus macht die Grippe nicht Halt. Wie viele Fälle es genau sind, kann Sprecher Matthias Förster nicht sagen. Dennoch sei der Krankenstand erhöht. Welche Auswirkungen das hat, zeigte sich etwa in der Stadtbibliothek, wo zeitweise nur noch die Abgabe von Medien möglich war. Seit dieser Woche laufe der Betrieb aber wieder normal.