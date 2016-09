GrÃ¶ÃŸter Arbeitgeber setzt auf Kleinteile

Größter Arbeitgeber setzt auf Kleinteile

Die Firma Metalltechnik Annaberg hat volle Auftragsbücher. Beim größten Arbeitgeber in Königswalde wird dreischichtig gearbeitet. Davon profitiert auch der Ort.

Von Christof Heyden

erschienen am 29.09.2016



Königswalde. Kleinteilig, mit millionenfachem Nutzeffekt: das charakterisiert das Produktionssortiment der Firma Metalltechnik Annaberg GmbH. Schaltanlagen und Geräte für die Elektrobranche werden mit im Erzgebirge gefertigten Elementen bestückt. "Rund 800 verschiedene Artikel umfasst unsere Produktpalette, die wir als Partner der Elektroindustrie für Hersteller in Deutschland und Europa fertigen", sagt Sven Lichtenberg. Er ist seit diesem Jahr Geschäftsführer des Unternehmen, das im vergangenen Jahr einen Umsatz von zwölf Millionen Euro erwirtschaftete.

Kontakt- und Verbindungsteile für die Stromübertragung sowie Klemmtechnik für die Verbindung elektrischer Leitungen sind die Erzeugnisschwerpunkte der im Gewerbegebiet Königswalde ansässigen Firma. Konkret werden sowohl drei Millimeter kleine Kettenglieder bis hin zu einigen Kilogramm schweren Stromschienen gefertigt. Die Teile der Metalltechnik werden in großen Maschinen und Bearbeitungszentren genauso eingesetzt, wie in Schaltsystemen von Gebäudeinstallationen.

65 Mitarbeiter, darunter sieben Azubis in drei Lehrjahren, finden beim größten Arbeitgeber im Ort einen Job. So mancher Einheimische weiß das zu schätzen. "Durch die gute Auftragslage haben wir dieses Jahr 14 neue Arbeitsplätze schaffen können. Diese Mitarbeiter kommen überwiegend aus der Gemeinde", erklärt Sven Lichtenberg. Der Personalmix aus motivierten Berufseinsteigern und gestandenen Mitarbeitern zeichne die Belegschaft aus. "Lehrlinge bilden wir als Werkzeug- und Instandhaltungsmechaniker aus", erklärt der Geschäftsführer. Künftig wolle der Betrieb zudem die Ausbildung von Mechatronikern organisieren. Denn zum Maschinenpark des Unternehmens gehört modernste Technik mit hochwertigen Steuerungen.

"Wir arbeiten dreischichtig, die Auftragsbücher sind voll, unsere Flexibilität wird von Kunden geschätzt", so der Chef. In der neuen Produktionshalle habe man einen eigenen Werkzeugbau eingerichtet. Das sei ein Trumpf für die Firma, sagt der Geschäftsführer. So seien die Mitarbeiter etwa in der Lage, Produkte zu überarbeiten, um die Effektivität zu optimieren. Außerdem eröffnet dieser Bereich, schnell und flexibel auf Kundenwünsche zu reagieren und diese umzusetzen.

Aus dem angelieferten Metallmaterial konfektionieren die Fachleute das breite Sortiment, veredeln im Wertschöpfungsprozess Kupfer und andere Materialien zu komplexen Baugruppen. Stanzen, Biegen, Härten, Galvanisieren und Komplettieren heißen die Arbeitsschritte. "Dabei gelten für die Erzeugnisse höchste Sicherheitsansprüche, schließlich fließen hohe Ströme. Wir tragen eine große Verantwortung, das Menschenleben als auch Technik nie in Gefahr geraten können", sagt Lichtenberg.

Wert lege man im Unternehmen auch darauf, möglichst jedes Stück der wertvollen Rohstoffe bestmöglich zu verwerten. In der Zusammenarbeit mit Firmen aus dem Erzgebirgskreis, etwa Härtereien, sieht Lichtenberg wegen der kurzen Wege und deren solide Zuliefererarbeit ein weiteres Standbein des wirtschaftlichen Erfolges. Zudem versucht die Firma aktuell ein Bein auf den chinesischen Markt zu bekommen.