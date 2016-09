"Habe volle Macht zu spÃ¼ren bekommen"

"Habe volle Macht zu spüren bekommen"

Elterleins parteiloser Bürgermeister Jörg Hartmann spricht über die ersten Schwierigkeiten im Amt - Das Thema Schulen genießt Priorität

erschienen am 22.09.2016



Seit Ende August ist Jörg Hartmann (parteilos) offiziell gewähltes Stadtoberhaupt. Julia Keller sprach mit ihm über seine Ziele sowie die Zukunftsaussichten für die Stadt.

Freie Presse: Was war es für ein Gefühl, zu wissen: Jetzt bin ich gewählter Bürgermeister?

Jörg Hartmann: Es war ein gutes Gefühl. Durch das Wahlergebnis wurde klar: Ich konnte beweisen, dass die Bürger mir vertrauen, dass ich mich mit Arbeit für die Stadt Elterlein einsetze. Auf der anderen Seite möchte ich nicht verhehlen, dass mir in dem Moment noch einmal bewusst geworden ist, welche Verantwortung ich übernommen habe.

Welche Verantwortung ist das?

Im Wahlkampf hatte ich gesagt: Ich bin überzeugt, dass die Stadt Elterlein Potenzial besitzt, auch in Zukunft selbstständig zu agieren. Dementsprechend muss ich nun handeln. Dazu kommt die Verantwortung, unsere Schulen zu erhalten. Die notwendigen und wichtigen Erneuerungen an ihnen umzusetzen - sowohl an der Grund- als auch an der Oberschule. Natürlich auch mit dem Wissen, dass unsere derzeitige Haushaltslage sich nicht so günstig gestaltet, wie man sich das wünscht. Und dass wir mit dem Neubau des Feuerwehrdepots in Elterlein erst einmal wesentliche Teile unserer finanziellen Mittel binden.

Wie lassen sich die Arbeiten an den Schulen dennoch umsetzen?

Es gilt, das richtige Maß und die richtigen Argumente zu finden, um ausreichend Fördermittel zu erlangen.

Was war das erste, was Sie nach der Wahl angestoßen haben?

Wir erwägen, gemeinsam mit einem Fachplaner die Grundschule umzubauen und so zwei weitere Klassenzimmer zu erschließen. Denn nächstes Jahr erwarten wir eine angespannte Platzsituation, weil die voraussichtliche Anzahl der Schüler wiederholt sehr gut ist: Es sind erneut fast 30.

Was waren die ersten Schwierigkeiten, auf die Sie seit der Wahl gestoßen sind?

Die volle Macht der Verwaltung habe ich zu spüren bekommen.

Inwiefern?

Zum einen geht die praktische Umsetzung in der Verwaltungsgemeinschaft mit Zwönitz sehr schleppend vonstatten. Und zum anderen schöpft die Landkreisverwaltung ihre verwaltungsrechtlichen Optionen und Möglichkeiten gegenüber der Stadt Elterlein aus.

In welchen Situationen?

Als wir den Leader-Fördermittelantrag für den Ausbau der Freien Oberschule vorbereitet haben. Die dafür nötigen Stellungnahmen aus der Landkreisverwaltung werden nicht unbedingt förderlich wirken.

Sie glauben, die Kreisverwaltung ist in diesem Fall über die Maßen streng?

Grundsätzlich nicht, aber eventuelle Gestaltungsoptionen bleiben unberührt.

Also haben sie das Gefühl, dass der Ausbau der Freien Oberschule Elterlein im Kreis nicht gewollt ist?

... dass wir kaum, beziehungsweise nur bedingt dabei unterstützt werden, diese Schule zu erhalten.

Was denken Sie, woran das liegt?

Zum Einen will man kleine Städte und Gemeinden über wirtschaftlichen Druck dazu zwingen, sich mit größeren zusammenzuschließen. Zum Anderen liegt es an der Bildungspolitik in Sachsen.

Sie glauben also, dass Freie Oberschulen nicht in das Bildungskonzept des Freistaats passen und deshalb nicht so unterstützt werden, wie Sie es sich wünschen?

Ja, das tue ich. Und auf der anderen Seite wird an den Staatlichen Schulen an einer Klassenerhaltungszahl von 28 festgehalten. An der Freien Oberschule hier sind höchstens 24 Schüler in einer Klasse. Und hätte man eine andere Schulpolitik verfolgt, hätte unsere einstige staatliche Oberschule genug Klassen gehabt und wäre nicht geschlossen worden.

Wie gehen sie mit Schwierigkeiten wie im Falle des Fördermittelantrags um?

Ich werde nach Alternativwegen suchen - und ich bin sicher: sie auch zu finden - damit wir die Möglichkeiten schaffen, dass diese Schule in Elterlein eine Zukunft hat.

Wie könnten diese Alternativwege aussehen?

Da halt ich mich jetzt noch zurück.

Sie haben das Thema Haushalt angesprochen. Den hat der Stadtrat erst im dritten Anlauf beschlossen. Von der Kommunalaufsicht wurde er nur mit streng erhobenem Zeigefinger genehmigt. Was wollen Sie tun, damit sich die Finanzen der Kommune entschärfen?

Das wird nur mit einer absoluten Haushaltskonsolidierung zu machen sein. Das heißt für mich in dem Fall, dass wir alle Ausgaben streng darauf prüfen, ob sie zu diesem Zeitpunkt nötig sind oder ob sie sich aus städtischer Sicht auch in eine andere Zeitschiene einordnen lassen.

Manche Gemeinden beauftragen Firmen, die untersuchen, wo Sparpotenzial liegt. Haben Sie das vor?

Nein. Wenn ich nur noch zwei Euro in der Tasche habe, brauche ich keinen, der mir die zwei Euro ständig nachzählt. Das können wir selbst.

Für Andere ist das Bürgermeisteramt ein Vollzeitjob, Sie üben es ehrenamtlich aus. Wie ist das möglich?

Ich bemühe mich um eine straffe Arbeitsorganisation. Zudem unterstützt mich das Team in meinem Hauptberuf sehr. Nicht zu vergessen ist das Verständnis in der Familie. Aber wie gesagt, ich stehe hier am Anfang und hoffe, dies auch zukünftig so gestalten zu können.