HÃ¤ndler und Anwohner sehnen Bauende auf der B 101 herbei

Händler und Anwohner sehnen Bauende auf der B 101 herbei

Am 17. Oktober sollen die Arbeiten auf der Bundesstraße im Stadtgebiet von Annaberg-Buchholz nach knapp vier Monaten größtenteils abgeschlossen sein. Die Sperrung hat nicht nur im Erzgebirgscenter für weniger Kundschaft gesorgt. Rabatte sollen Käufer anlocken.

Von Denise Märkisch

erschienen am 30.09.2016



Annaberg-Buchholz. Alles hat ein Ende. Das gilt früher oder später auch für Straßenbauarbeiten. In Annaberg-Buchholz ist es nun bald soweit -zumindest in Bezug auf die Sanierung der B 101 im Bereich zwischen Tankstelle und Gewerbering. Am 17. Oktober soll auch das letzte Teilstück wieder für den Verkehr freigegeben werden. Knapp vier Monate Bauzeit mit Sperrungen, Umleitungen, Verkehrschaos, Stau und Behelfsstraßen werden dann Vergangenheit sein.

Doch bis dahin gibt es noch einiges zu tun. Wie Stadtsprecher Matthias Förster mitteilt, wird im Bereich zwischen der Einfahrt Barbara-Uthmann-Ring und der östlichen Einfahrt in den Gewerbering bis Samstag die noch fehlende Asphaltdecke aufgebracht. Danach müssen Restarbeiten an den Randstreifen erledigt werden. Auch Markierungsarbeiten, Querungen für Fußgänger, die Beschilderung, eine Bushaltestelle und die Fertigstellung von Grundstückseinfahrten stehen noch auf dem Programm. Bis Ende Oktober soll zudem die westliche Einfahrt in den Gewerbering gebaut werden. Dabei handelt es sich um diejenige, die direkt zum Erzgebirgscenter führt. Die Zufahrt zum Gewerbering werde in dieser Zeit über die andere Zufahrt gewährleistet.

Nicht nur die Autofahrer und verkehrsgeplagten Anwohner sehnen das Ende der Bauarbeiten herbei. Auch die Händler im Erzgebirgscenter und Unternehmen im Gewerbegebiet sind von den Sperrungen betroffen. Unter anderem bleiben im Erzgebirgscenter seit Monaten viele Kunden fern. Das bestätigt Kaufland-Sprecherin Christine Axtmann. Mit einem Baustellenrabatt, der ab einem bestimmten Einkaufswert für den nächsten Einkauf gewährt wird, versucht das Unternehmen gegenzusteuern. Auch andere Händler bieten Rabatte. Doch nicht nur der Lebensmittelmarkt kämpft gegen die derzeitigen Kundenrückgänge. Auch bei Matthias Frenzel kamen weniger Kunden ins Geschäft. Er ist Inhaber der Textilpflege "Kleenothek". "Wir merken natürlich, dass aufgrund der Bauarbeiten weniger Leute kommen." Doch es sei zum Glück nicht so schlimm geworden, wie anfänglich befürchtet. Das sieht auch Obi-Marktleiter Stefan Gottsche so. Die Baumarkt-Kunden wagten sich zum Teil nicht in das Abenteuer B 101-Umleitung. Zwar sei man zu jedem Zeitpunkt zum Erzgebirgscenter gekommen. Doch die Angst an Engstellen auf der Umleitungsstrecke hängenzubleiben, habe aus seiner Sicht einige Kunden von einem Einkauf bei Obi abgehalten.

Neben den Händlern im Erzgebirgscenter bekamen auch die Unternehmen im Gewerbegebiet die negativen Folgen zu spüren. "Die Werkstatt und Lackiererei waren in den vergangenen Monaten gut ausgelastet. Allerdings ist der Gebrauchtwagenverkauf stark rückläufig", sagt Geschäftsführer Holger Seifert vom gleichnamigen Autohaus. Dass spürbar weniger Kunden kommen, liegt seiner Meinung nach auch an der schlechten Beschilderung. Unterm Strich seien die Auswirkungen der monatelangen Baustelle aber nicht so gravierend gewesen, wie zunächst angenommen. Holger Seifert spricht diesbezüglich ein Lob an die Stadt Annaberg-Buchholz aus, die sich bei der Herstellung einer relativ kurzen Umleitung durchgesetzt habe. "Die Variante über die Mönchsbadkreuzung wäre ein Desaster gewesen."

Er und alle Betroffenen hoffen nun, dass die restlichen Arbeiten so schnell wie möglich erledigt werden. "Jeder ist froh, wenn es vorbei ist", sagt Obi-Marktleiter Stefan Gottsche.