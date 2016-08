Hat der Feuerteufel von Buchholz erneut zugeschlagen?

Wieder sind Autos und Gartenhäuschen in Flammen aufgegangen. Wieder war es Brandstiftung, sagt die Polizei.

Von Thomas Wittig

erschienen am 29.08.2016



Buchholz. Der Stadtteil findet keine Ruhe. Seit mittlerweile vier Jahren brennen dort immer wieder Fahrzeuge, Garagen und Gartenlauben. J√ľngster Schauplatz war in der Nacht zu gestern die Gartensparte am Geschwister-Scholl-Weg. Zeugen hatten dort zwei brennende Gartenh√§uschen sowie zwei unweit auf Parkpl√§tzen abgestellte und ebenfalls brennende Pkw (Fiat, Peugeot) bemerkt. Das war kurz nach 2 Uhr.

Als die Feuerwehr eintraf, stand eines der beiden Gartenhäuschen vollständig in Brand. Auf dem Parkplatz des Gartenvereins brannte zudem ein Peugeot im Motorraum. In diesen beiden Fällen gab es keine Rettung mehr.

Der zweite Pkw, der durch Zeugen gel√∂scht werden konnte, ist laut Polizei zwar durch das Feuer erheblich besch√§digt, brannte aber nicht komplett ab. Das gilt auch f√ľr die zweite Gartenlaube. Aufgrund des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte ein Niederbrennen verhindert werden. Dennoch wurde auch sie durch die Flammen arg in Mitleidenschaft gezogen.

Gl√ľck im Ungl√ľck: Bei den Feuern wurde niemand verletzt. Der vorl√§ufige Gesamtschaden wird laut Polizei auf zirka 80.000 Euro gesch√§tzt. Im Einsatz haben sich insgesamt 38 Kameraden der Stadtfeuerwehr Annaberg-Buchholz sowie der Ortsteilwehren Buchholz und Annaberg befunden.

Um konkrete Aussagen zu den Ursachen der Feuer machen zu können, waren gestern die Spezialisten der Polizei vor Ort. Aufgrund ihrer Erkenntnisse "muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Brandstiftung gehandelt hat", sagte gestern der Diensthabende der Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage.

Negativer Höhepunkt der Brandserie war das Feuer in einem Landwirtschaftsbetrieb, das mit einem Schaden in Millionenhöhe zu Buche schlug. Auch eine Motorradwerkstatt ging schon in Flammen auf. Eine heiße Spur zu einem Täter gibt es bislang allerdings nicht. (mit mär)