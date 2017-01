Help 2007 - der etwas andere Secondhand-Laden

Die veröffentlichten Arbeitsmarkt-Statistiken klingen gut. Trotzdem wächst seit Jahren die Zahl derer, die immer weniger Geld zum Leben haben. Eine Marktlücke für das "Sozialkaufhaus Help 2007" in Annaberg.

Von Matthias Wetzel

erschienen am 25.01.2017



Annaberg-Buchholz. "Help 2007" steht an dem Gebäude Adam-Ries-Straße 32. Hilfe - für wen? Susanne Bönicke, Chefin des Sozialkaufhauses, erklärt: "Bei uns gibt es preiswerte gebrauchte Sachen. Vom Kühlschrank oder Sofa bis zu Kinderschuhen oder Büchern haben wir alles im Angebot." Die junge Frau aus Königswalde hat das Kaufhaus im Juli des vorigen Jahres eröffnet. Das Geschäftsmodell ist schnell erklärt. In der Adam-Ries-Straße kann man Sachen spenden, die man nicht mehr benötigt, die aber durchaus noch ihren Zweck erfüllen. Bei größeren, schweren oder sperrigen Gegenständen hilft das Team um Bönicke und holt Möbel oder Haushaltsgeräte kostenlos ab. Die Sachspenden werden gereinigt und wieder fit gemacht und gehen dann in den Verkauf.

"Die Preise sind sehr sozialverträglich. Das ist auch gewollt, denn so können sich auch ärmere Leute etwas leisten", erklärt Bönicke. Einkaufen können aber auch Leute, die nicht so aufs Geld achten müssen - ein Bedürftigkeitsnachweis ist nicht erforderlich. "In unserem Sozialkaufhaus soll sich jeder angenommen fühlen. Schnäppchen sind für alle da", so die Chefin. Außerdem bietet Help 2007 auch Umzugs- und Entrümpelungshilfe an. Sogar beim Vorrichten der Wohnung sind die Mitarbeiter behilflich.

Das Geschäft in Annaberg ist eines von insgesamt 18 Help-Sozialkaufhäusern in ganz Deutschland. Mit den Gewinnen aus den Geschäften werden laut Sozialkaufhaus-Geschäftsführer Wilhelm Töller Hilfsprojekte des Vereins Help 2007 unterstützt. Dieser Verein mit Sitz in Magdeburg ist gemeinnützig und unabhängig von den Sozialkaufhäusern. Der Schwerpunkt der Hilfe liegt bei Sachleistungen. So wurde laut Töller erst neulich einem jungen Mann aus Magdeburg ein Elektrorollstuhl gespendet. Auch für Obdachlose gibt es vor allem im Winter Kleidung oder Decken, die von den Sozialkaufhäusern direkt oder vom Verein verteilt werden.

Auch bei größeren Anschaffungen kommt das Sozialkaufhaus seinen Kunden entgegen. "Wir bieten zum Beispiel Ratenzahlung an, wenn Kunden größere Dinge nicht auf einmal bezahlen können", erläutert Susanne Bönicke.

Aber nicht nur die Kunden profitieren vom sozialen Ansatz der Geschäftsidee. Durch das Kaufhaus sind auch neue Jobs entstanden. So sind im Team von Bönicke sechs ehemalige Langzeitarbeitslose wieder in Beschäftigung gekommen, vorerst mit 450-Euro-Job. "Wenn es weiter gut läuft, kann ich auch feste Stellen anbieten", sagt die Chefin. Laut Sozialkaufhaus-Geschäftsführer Töller haben durch das System Help 2007 inzwischen fast 100 Langzeitarbeitslose wieder einen Job bekommen, die bisher einfach durch das soziale System gefallen sind.