Heute mit einer Portion Glück in den Tag

Es soll sie geben, die Furcht vor dem Kalenderdatum Freitag, der 13. Triskaidekaphobie nennen Fachleute das Phänomen. Unter Erzgebirgern wenig verbreitet, nährt etwas Aberglaube dennoch den Alltag.

Von Christof Heyden

erschienen am 13.01.2017



Annaberg-Buchholz. Aufmerksam wird heute Ines Hübner schwarze Katzen beobachten: Wie kreuzen die Samtpfoten ihren Arbeitsweg? "Ich bin nicht abergläubisch, aber man weiß ja nie, ob der Volksmund Recht hat und der Tag womöglich nicht gelingt, wenn die Tiere von links kommen", sagt lachend die Floristin, für die der Freitag dennoch ein Tag wie jeder andere ist. Und von Berufswegen hält sie ja ohnehin Freude bereit: "Vierblättriger Glücksklee wird gern als kleine Aufmerksamkeit von Kunden gekauft", hat die Verkäuferin im Blumengeschäft Lützendorf am Annaberger Markt beobachtet.

Eine Kurzumfrage der "Freien Presse" zeigt, bei so manchem Zeitgenossen schießt heute schon ein Gedanke zum Datum durch den Kopf. Die einen setzen mit einem Extratipp bewusst auf die Glückszahl, ein eher kleinerer Teil agiert hingegen vorsichtiger. Ist Freitag, der 13. nun ein Glücksbote oder Pechbringer?

Essenkehrer fordern es regelrecht heraus, das Glück, so der Volksmund. Für gestandene Zunftvertreter wie Dietrich Leonhardt ist der Freitag aber ein Termin wie jeder andere. Der Bezirksschornsteinfegermeister aus Annaberg verweist darauf, dass sich die Glücksidee geschichtlich auf die Arbeit der Kaminkehrer begründet. Mit ihrer schmutzigen, körperlich schweren Arbeit seien einst verheerende Brände in Ansiedelungen verhindert worden.

Im Zeitalter der computergesteuerten Heizsysteme habe eine Portion Ruß kaum noch eine Bedeutung. Das meint Eckehardt Süß. "Früher haben uns die Straßenpassanten schon einmal angefasst und sich die Finger bisschen schmutzig gemacht", erzählt der frühere Annaberger Bezirksschornsteinfegermeister. Der ist 1957 erstmals den Leuten aufs Dach gestiegen. "In voller Montur und rußverschmiert haben mich sogar Touristen aus Fernost fotografiert, die mir in Tannenberg begegnet sind." Für ihn ist der Freitag kein Grund, nicht vor die Haustür zu gehen.

Wenn das Datum Freitag, der 13. im Kalender steht, berichten die sächsischen Lotto-Annahmestellen von deutlich mehr Nachfragen. Das konstatiert die Sächsische Lottozentrale in Leipzig. "Viele Sachsen geben dann gern ihre Tipps ab", sagt Pressesprecherin Kerstin Waschke. Sie kennt auch die Statistik der treffsichersten Zahlen. Und da steht es um die vermeintliche Glückszahl 13 seitdem Lotto 6 aus 49 ausgespielt wird, weniger gut: Unter den gezogenen 49 Zahlen belegt die 13 den letzten Platz. Am häufigsten landeten Tipper einen Treffer, wenn sie die Nummer 6 (551 Mal) oder 32 (540) angekreuzt hatten.

Ein bisschen Aberglaube nährt die Hotelerie- und Beherbergungsbranche. "Ein Zimmer mit Nummer 13 gibt es in unserem Hause nicht", sagt Monique Dombeck vom Hotel Wilder Mann in Annaberg. "Wie in anderen Häusern oft auch, nutzen wir den Raum zwischen den Gästezimmern 12 und 14 für das Hauskeeping." Mancher Gast wolle nicht mit dieser Zahl an der Tür schlafen. Dieser Aspekt sei aber der einzige in Verbindung zum Datum. Dass Gäste an jenem Tag ausbleiben oder schon vorher abreisen, könne sie nicht bestätigen.

Die Nummer 13 ist für den Geschäftsführer des Ahorn-Hotels Am Fichtelberg in Oberwiesenthal ein Glückstag, auch auf einen Freitag fallend. Denn: "An einem 13. bin ich geboren", sagt René Stolle. Und bestätigt: "Auch in unserem Hotel werden Zimmer mit Nummer 13 nicht an Gäste vergeben. Wir nutzen diese als Office für den Zimmerservice."

Datums- und Zahl-Vorbehalte scheinen Kurgäste indes weniger zu kennen. "Wir verfügen über sechs Gästezimmer, die je nach Etage eine 13 tragen", hat die Geschäftsführerin der Kurklinik in Thermalbad Wiesenbad Ricarda Lorenz auf Pressenachfrage hin gleich nachgezählt. "Zudem tragen ein Dienst- und ein Therapiezimmer die 13."

An magische Kräfte in Verbindung mit der 13 glauben auch nicht die Fußballer. Weder Daniel Mansfeld vom SV Blau-weiß Crottendorf noch Mirko Schneider vom BSV Zschopautal Annaberg hegen mit Datum oder Zahl Affinitäten. Ob als Spieler mit Nummer 13 noch als jetzige Trainer würden sie diese nicht weglassen, womöglich das Trikot nicht vergeben. Vielmehr sei man froh, wenn schnell in der Spielsaison 13 Punkte auf dem Konto bzw. der Ball im Netz zu zählen wären.

Übrigens: Fachleute wissen, dass Glücksklee gezüchtet wird, botanisch aber nichts mit dem eigentlichen Klee zu tun hat. Ein Zufall ist es, wenn ausgerechnet dieser Klee eine Mutation mit vier Blättern bildet, da er genetisch veranlagt nur drei ausbildet. Genau den braucht es fürs Glück.