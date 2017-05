Internetauftritt: Auch Note 6 wird fällig

Die Präsentationen hiesiger Städte im Netz fallen sehr unterschiedlich aus - Kritik: Im Vorfeld von Ratssitzungen erfahren Bürger meist nichts

erschienen am 24.05.2017



Annaberg-Buchholz. Wann die Internetseite neu gestaltet wurde oder wird - so lautete eine Testanfrage, die "Freie Presse" an Rathäuser im Altkreis Annaberg zu deren jeweiliger Homepage gestellt hat. Die Schnelligkeit der Antwort ging dabei ebenso in die Bewertung ein wie die Qualität der Auskünfte, die der Online-Besucher zu je einer konkreten Frage aus den Bereichen Politik, Familie, Bauen und Kultur abrufen kann. Geprüft wurde auch, wie sich die Seite auf einem Smartphone betrachten lässt.

Im Einzelnen wurde zudem danach gesucht, was konkret über die Ratssitzungen zu erfahren ist, welche Informationen es zu Kindertagesstätten vor Ort gibt, wo freie Bauplätze für Eigenheimbesitzer in spe sind und welche Veranstaltungstipps zu finden sind. Diese Schwerpunkte wurden dabei willkürlich gesetzt, um eine Vergleichbarkeit zu erreichen. Die Kommunen haben bei ihren Web-Auftritten unterschiedliche Wichtungen und Kapazitäten; modifizierte Fragestellungen könnten daher auch zu anderen Bewertungen führen.

Generell aber lässt sich feststellen, dass mitunter Möglichkeiten, im Internet Interesse für die eigene Kommune zu wecken, ungenutzt bleiben. Das trifft insbesondere auf die Lokalpolitik zu. Auf diesem Sektor werden etwa detaillierte Informationen zu den Themen der aktuellen Ratssitzungen im Vorfeld nur spärlich kommuniziert. Städte außerhalb des Altkreises Annaberg wie etwa Thalheim oder Rochlitz machen das wesentlich besser. Insgesamt fällt die Qualität der Internetseiten überaus unterschiedlich aus, was sich aber nicht nur mit der Größe der Städte begründen lässt. Die Kreisstadt ist der Primus, doch auch relativ kleine Orte wie Geyer zeigen, was möglich ist. (urm/jwa)