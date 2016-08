Is Karzl startet neue Karriere: Vom Trickfilm - zum Spielestar

2013 hatte das kleine Neudorfer Räucherkerzchen im Kurzfilm "Christbaam" im Internet seinen ersten großen Auftritt. Ausgestattet mit der Stimme seines Erfinders Jürgen Huss ist die kleine Figur mittlerweile durch weitere Episoden Kult geworden. Zeit, neues Terrain zu betreten.

Von Ariane Grund

erschienen am 30.08.2016



Neudorf. Is Karzl - oder für alle Nicht-Erzgebirger: das Kerzchen - ist inzwischen weit über die Grenzen seiner Heimat hinaus bekannt. Dafür gesorgt hat die Internetplattform Youtube. Sie bildete 2013 die Bühne für den ersten echt erzgebirgischen Comic à la Jürgen Huss. Weitere kleine Episoden folgten. Die Idee dazu hatte der Chef der Neudorfer Firma Huss Räucherkerzenherstellung höchstpersönlich. Gemeinsam hauchte er mit Zeichner Jens Rosemann dem Räucherkerzchen Leben ein. Jetzt, drei Jahre später, gibt es das Karzl als Spielfigur. Drei Karzln treten im markanten Hut mit breiter Krempe auf einem Holzbrett an und bringen müde Rechner auf Trab.

Pünktlich zum Schuljahresbeginn brachte die Firma Jürgen Huss den Karzl-Rachner auf den Markt. "Afach annersch", wirbt der Neudorfer mit dem Rechenlernspiel, das vor allem für Grundschüler gedacht ist. "Das Rechenbrett ähnelt einem Tablet", sagt Carlos Demmler, im Unternehmen für die Bereiche Marketing und Vertrieb zuständig. Im Einsteckrahmen aus Holz befindet sich eine Blechtafel, die mit einem Lederbändchen arretiert oder an ihm aufgehängt werden kann. Auf jeder Seite der Tafel ist ein Spielfeld - auf der einen Seite werden die Aufgaben des kleinen Einmaleins, auf der anderen Seite Additionsaufgaben im Bereich bis 100 geübt. Dabei stellen zwei magnetische Karzln mit einem grünen Fuß die Faktoren beziehungsweise Summanden dar. Das Karzl mit grünem Fuß steht jeweils auf dem Ergebnis. "Über das Bild auf dem Spielfeld erhält das Kind eine visuelle Vorstellung von Zahlen und Raum, durch das Setzen der Spielfiguren tätigt es selbst eine Aktion. "Durch die enge Verknüpfung von Auge und Hand sollen sich die Ergebnisse nachhaltig einprägen. Das Brett aus dem Hause Huss verbindet Spiel und Spaß und hilft so beim Lernen", sagt Carlos Demmler. Und er fügt schmunzelnd hinzu: "Unser Tablet funktioniert zudem ganz ohne Strom und W-Lan." Und der Clou: Das Karzl bewegt sich. Es kann gelangweilt in den Himmel schauen, den Kopf hilfesuchend zur Seite drehen oder auch genervt den Boden anstarren. Wert legt das Unternehmen auf die hochwertige Verarbeitung, auf Nachhaltigkeit sowie dass die Teile von Zulieferern aus der Region stammen. Die Idee ist in Zusammenarbeit mit einer Lehrerin entstanden. Weitere Lerntafeln, die die Spielmöglichkeiten erweitern, sind geplant.