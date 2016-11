Jetzt kommt der Frost!

erschienen am 02.11.2016



Oberwiesenthal. Nachdem die letzten Wochen mild und ruhig waren, ändert sich die Wetterlage ab Mittwoch. In der Nacht zog eine Kaltfront von Nord nach Süd. Dabei drehte der Wind auf Nord. Luft polaren Ursprungs wird nach Deutschland geführt. Nachdem es am Dienstag verbreitet noch über zwölf Grad gegeben hat, sind es am Mittwoch nur maximal sechs. Dazu gab es Schnee auf dem Fichtelberg. Bei leichten Minusgraden blieb der Schnee sogar liegen. Menschen waren nur kurz auf dem Plateau und flüchteten zügig ins warme Auto. Dabei dürfte in den nächsten Tagen die Schneedecke auf dem Fichtelberg anwachsen. Immer wieder kann es Schneeschauer geben. Einige Modelle prognostizieren bis zu zehn Zentimeter Neuschnee. Eine dünne Schneedecke kann sich auch im Tiefland bilden. (bemä)