JÃ¶hstadt: Eigeninitiativen lassen Ruheoasen sprieÃŸen

Jöhstadt: Eigeninitiativen lassen Ruheoasen sprießen

Durch die Bergstadt wandernde und radelnde Gäste finden ab sofort am Kammweg Erzgebirge-Vogtland sowie in unmittelbarer Nachbarschaft drei gemütliche Rastpunkte. Jeder hat seinen eigenen Charme. Alle haben aber ein Problem.

Von Thomas Wittig

erschienen am 06.09.2016



Jöhstadt. Die Beine ausstrecken, die Füße einfach mal baumeln lassen - wer regelmäßig wandert oder mit dem Rad unterwegs ist weiß, wie gut so etwas zwischendurch tut. Um einer solchen Auszeit zu frönen, gibt es ab sofort in Jöhstadt gleich drei Möglichkeiten am beziehungsweise in unmittelbarer Nähe des Kammweges Erzgebirge-Vogtland.

Jüngste Errungenschaft dabei ist eine ganz rustikale Sitzgruppe am Skihang. Dort, wo im Winter ein großer Pavillon die Skifahrer zum Einkehren animiert, kann jetzt der Spaziergänger die Ruhe sowie den Blick hinunter zur Preßnitztalbahn genießen. Enrico Krauß, der maßgeblichen Anteil am Entstehen dieser Ruheoase hat, konnte schon feststellen, dass gerade Radfahrer die von der Stadtratsfraktion "Für unnre Haamit" gesponsorte Sitzgruppe gut annehmen.

Wer es etwas schattiger mag, ist unmittelbar am Schwarzwasser auf Höhe des Abzweiges Bärlochweg richtig. Dort haben 2012 Angelika und Heiko Kunz ein kleines Idyll mit Hocker, Bänken, Tisch und einem Wasserrad im Raummühlenbach errichtet. Im Juni dieses Jahres ist es Vandalen zum Opfer gefallen. Alles wurde zerstört. Doch die Kunzes gaben nicht klein bei und haben das Areal inzwischen wieder hergerichtet.

Am ältesten ist die Ausspanngelegenheit, die der Erzgebirgszweigverein (EZV) Jöhstadt im Gründelwald unweit der Jugendherberge Raummühle geschaffen hat. "Das war Anfang der 1990er Jahre. Wir haben damals versucht, eine historische Brunnenanlage aus dem 30-jährigen Krieg nachzubilden", erzählt Günther Neuber, 1. Vorsitzender des EZV. Seitdem wird das Kleinod mit drei Bänken vom Verein auch regelmäßig gepflegt. "Wir haben dort zwei bis drei Arbeitseinsätze jährlich. Dabei wird unter anderem das Gras gemäht und der Wasserlauf gesäubert", sagt Neuber. Allerdings beklagt auch er immer wiederkehrende Verschmutzungen und Zerstörungen der Anlage. Dafür hat der EZV-Chef absolut kein Verständnis, weiß allerdings auch, dass dieses Problem für alle gilt und nur schwer in den Griff zu bekommen ist.