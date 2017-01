Jöhstadt: Klares Votum für Bürgerentscheid zur Abwahl des Bürgermeisters

erschienen am 06.01.2017



Jöhstadt. Am 19. März findet in Jöhstadt ein Bürgerentscheid zur Abwahl von Bürgermeister Olaf Oettel (parteilos) statt. Das hat der Stadtrat in einer Sondersitzung am Donnerstagabend entschieden.

Das Votum dafür fiel mit 14 Ja-Stimmen bei nur einer Nein-Stimme eindeutig aus. Dass die Räte jetzt diesen Schritt gegangen sind, begründen sie in erster Linie damit, dass sie über viele die Stadt betreffende Dinge vom Bürgermeister gar nicht oder erst sehr spät informiert werden. (tw)