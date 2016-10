Kastanie bringt Nachbarin auf die Palme

Immer wieder kommt es an den Gartenzäunen der Region zu Streitereien. Ein Grund sind Bäume, deren Äste über die Grundstücksgrenze wachsen. Müssen die Pflanzen in solchen Fällen gestutzt oder gar gefällt werden?

Von Denise Märkisch

erschienen am 08.10.2016



Königswalde. Karla Kaufmann* steht in ihrem Garten und zeigt auf die Kastanie der Nachbarn. Der Baum hat eine üppige Krone, die Blätter leuchten in der Sonne. Doch es gibt ein Problem. Der Baum ist in den vergangenen Jahren so gewachsen, dass Äste und Zweige deutlich über den Zaun ragen. Bereits seit Langem kämpft die 79-Jährige dafür, dass wenigstens die Äste zurückgeschnitten werden. Doch getan habe sich nichts. Selbst eine Friedensrichterin und ein Anwalt konnten keine Lösung oder Verbesserung der Situation in ihrem Sinne herbeiführen.

"Die Kastanie hat mittlerweile solche Ausmaße angenommen, dass die Äste meterweit auf mein Grundstück ragen", sagt die Königswalderin erbost. Die Folgen seien unter anderem, dass sie ihre Wäsche kaum noch nach draußen hängen kann, weil sie durch Blätter und Blüten beschmutzt werde. Außerdem sorgen ihrer Meinung nach die kräftigen Wurzeln der Kastanie dafür, dass sich die Steine des Gehweges anheben und er uneben wird. Bereits jetzt habe sie große Probleme, den gepflasterten Gartenweg entlangzulaufen.

Vor knapp zehn Jahren kaufte Karla Kaufmann gemeinsam mit ihrem mittlerweile verstorbenen Mann das Grundstück und ließ ein Haus darauf bauen. Zu diesem Zeitpunkt, so erzählt es Diana Bach*, ihr gehört der Baum, gab es die Kastanie bereits. "Der Baum ist in einem sehr guten Zustand", sagt sie. Ihn zu fällen, komme nicht infrage. Er habe Bestandsschutz, wurde vor mehr als 20 Jahren gepflanzt. Laut Hendrik Wagler, von der gleichnamigen Firma für Baumsanierungen in Schlettau, gelte ab dem sechsten Standjahr ein solcher Bestandsschutz. Doch die Nachbarn dürfen nicht wesentlich beeinträchtig werden. Auch müsse es regelmäßige Kontrollen der Bäume geben.

Für Diana Bach ist auch ein Rückschnitt keine wirkliche Option. Zumal von der Familie bereits jetzt das Laub, das auf das Grundstück von Karla Kaufmann fällt, weggeräumt werde. "Es ist also nicht so, dass wir nicht einlenken." Ihr Mann würde der Nachbarin auch helfen, die Wäschespinne einfach woanders aufzustellen.

Die Situation ist verzwickt, beide Seiten fühlen sich im Recht. Kein Einzelfall, wie Hagen Ludwig vom Verband Deutscher Grundstücksnutzer weiß. "Das Thema ist ein Dauerbrenner", sagt er. Im sächsischen Nachbarschaftsgesetz seien der Überhang von Zweigen, Ästen und das Problem eindringender Wurzeln nicht geregelt. An dieser Stelle komme das Bürgerliche Gesetzbuch ins Spiel. "Die Grundstückseigentümerin muss demnach den Überhang von Zweigen nicht dulden, wenn er die Benutzung ihres Grundstücks beeinträchtigt." Aber: Eine exakte Angabe darüber, wie weit Äste überhängen dürfen, gibt es nicht. "Vielmehr geht es bei der gängigen Rechtssprechung darum, ob die Nutzung des Grundstücks 'mehr als unwesentlich' beeinträchtigt wird." Vor Gericht werde oft darüber gestritten, wie stark die Beeinträchtigung tatsächlich ist. Notfalls kann der Betroffene die Äste sogar selbst abschneiden, nachdem dem Besitzer allerdings eine angemessene Frist gesetzt wurde.

Dass nicht immer eine Einigung erzielt wird, weiß auch die Mildenauer Friedensrichterin Anita Parczyk. Auch bei ihr laufen solche Fälle auf. Sie rät: aufeinander zugehen. "Wegen der Natur sollte man sich nicht lebenslang zerstreiten."

* Namen von der Redaktion geändert.