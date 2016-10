Klare Ansage: Bei Stadtwerken ist kein Arbeitsplatzabbau geplant

Der neue Geschäftsführer Kai Aschermann will mit dem Unternehmen in den nächsten Jahren eine Art Konsolidierungskurs beschreiten. Ein Gesundschrumpfen ist allerdings nicht nötig ist, betont er.

Von Thomas Wittig

erschienen am 22.10.2016



Annaberg-Buchholz. Es war ein Paukenschlag: Im Sommer wurde der langjährige Geschäftsführer der Stadtwerke Annaberg-Buchholz beurlaubt. Damit rückte das Unternehmen über Nacht in die Schlagzeilen und den Fokus der Öffentlichkeit. Gerüchte schossen ins Kraut - über den Grund der Beurlaubung sowie zur Zukunft des Unternehmens. Diese verstummten auch nach der offiziellen Erklärung von Oberbürgermeister Rolf Schmidt als Vertreter der Gesellschafterin Stadt Annaberg-Buchholz nicht. Insofern war es kein leichtes Erbe, das Kai Aschermann Ende Juli antrat, als er zum neuen Geschäftsführer bestellt wurde. "Ich habe aber bewusst ja gesagt zu dieser Aufgabe, weil ich sie einerseits als Herausforderung sehe und andererseits das Unternehmen für mich über ganz viel Potenzial verfügt", sagt der gebürtige Annaberger.

Damit das Potenzial abgerufen werden kann, will Aschermann, der als Geschäftsführer einer Konzerntochter schon seit 2013 für die Stadtwerke arbeitet, den rund 130 Mitarbeitern ein neues Wir-Gefühl einimpfen. Das sei verloren gegangen. "Das Unternehmen ist in den vergangenen Jahren sehr schnell gewachsen, was eigentlich nicht schlecht ist. Jedoch konnten die Organisationsstrukturen nicht in gleicher Geschwindigkeit wachsen, wodurch sich die Mitarbeiter nicht mitgenommen fühlten. Das zog eine doch nennenswerte Personalfluktuation nach sich, auch auf Schlüsselpositionen", sagt Aschermann. Das habe letztlich dazu geführt, dass die Gesellschafterin die Notbremse zog.

Um das Unternehmen perspektivisch wieder in ruhiges Fahrwasser zu führen, will Aschermann mit den Stadtwerken eine Art Konsolidierungskurs beschreiten. "Das heißt aber nicht, dass wir Arbeitsplätze abbauen oder uns gesundschrumpfen müssen", stellt er klar. Auch soll sich nichts an den Standbeinen ändern. Neben dem Kerngeschäft Energieversorgung, das in etwa 90 Prozent am Gesamtumsatz von rund 50 Millionen Euro ausmache, sollen auch künftig die Bereiche Telekommunikation, Netzbetrieb, Parkraumbewirtschaftung oder der Bäderbetrieb aufrechterhalten werden. "Wir müssen uns wieder auf unsere Wurzeln besinnen. Wir sind Stadtwerke und als solche ein Infrastrukturdienstleister. Wir betreiben damit auch eine gewisse Daseinsfürsorge für die Bürger. Und wir sind dafür verantwortlich, das uns anvertraute Vermögen der Kommune zu bewahren und nach Möglichkeit zu vermehren", betont der "gelernte" Jurist.

Damit das alles gelingt, möchte er etwa die Strukturen vereinfachen und effizienter arbeiten. Auch hält er nichts von der in der Vergangenheit vorgenommenen Aufspaltung der Stadtwerke in mehrere kleine Tochterunternehmen. Auch dadurch sei bei manchen der Beschäftigten das Gefühl verloren gegangen, Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein. Zudem habe er bereits damit begonnen, die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verlagern. "Es gibt ein Führungsteam und ein erweitertes Führungsteam", berichtet er und liefert gleich die Erklärung dafür: "Die anstehenden Aufgaben in den verschiedenen Bereichen sind heute derart komplex, dass einer allein überhaupt nicht mehr in der Lage ist, alles zu überblicken. So muss die Führungsarbeit dezentralisiert werden", so Aschermann. Als Beispiel nennt er Udo Moritz, der etwa für den technischen Anlagenbetrieb zuständig ist und dafür mit entsprechenden Handlungsbefugnissen ausgestattet wurde.

Wenn Aschermann von Umstrukturierung und Neuorganisation spricht, dann stehen für ihn die Themen Digitalisierung und neue Medien mit ganz vorn. "Das ist die Zukunft", sagt er. Wohl wissend, dass das auch bedeutet, dass perspektivisch verstärkt in Informationstechnik investiert werden muss.