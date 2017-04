Kleine Mengen ergeben großes Angebot

Einmal pro Woche öffnet die Annaberger Tafel ihre Türen. Bedürftige wissen dann ein umfangreiches Sortiment zu schätzen, das die Überflussgesellschaft unverwertet lässt.

Von Christof Heyden

erschienen am 08.04.2017



Annaberg-Buchholz. Quirliges Treiben herrscht zu morgendlicher Stunde im Geschäftssitz des Malteser Hilfsdienstes an der Alten Poststraße. Tafelchef Mike Schönfelder dirigiert im vordem vom Bauhof Annaberg genutzten Gebäude ein Team von 41 engagierten Mitstreitern, die fleißigen Ameisen gleich umherschwirren. Sie sammeln Lebensmittel ein, putzen und sortieren die herbeigebrachte Ware oder bereiten die Artikel für die Ausgabe an die Kunden vor.

Mit zwei Dutzend Bananenkisten an Bord seines Kleintransporters rollt Roman Pohl vom Hof. Er gehört zur Gilde der Kraftfahrer, die an sechs Tagen der Woche mit zwei Fahrzeugen zu den Spendern von Lebensmitteln, aber auch Haushalterzeugnissen, Kosmetik und Bekleidung unterwegs sind. "Heute steht die Annaberger Runde auf dem Fahrplan, zwölf Geschäfte steuere ich an", sagt der Buchholzer. Und erklärt, dass Bananenkisten nicht nur das Transportbehältnis für die Produkte sind, die prinzipiell alle aus den angestammten Verpackungen der Handelseinrichtungen bzw. Gewerbebetriebe genommen werden. "Sie sind zugleich Verrechnungsgröße. Wir stapeln Eier, Käse oder Gemüse in diese Kartonkisten um. Den Spendern wird zugleich die Abgabe mit der Stückzahl der Bananenkisten quittiert."

An der Bäckerei Bräunig Ehrenfriedersdorf macht der 52-Jährige erstmals Halt. Vier große, weißen Mehlsäcken gleichende Tüten, verschwinden mit Brot und Brötchen gefüllt im Bauch des Wagens. Nach wenigen Metern weiter rangiert der gelernte Landwirt seinen PS-starken Lastesel in die Hofeinfahrt der Bäckerei Nönnig. Roman Pohl freut sich über mehrere gut gefüllte Kuchenkartons mit Gebäck und Keksen. Bäckermeister Tobias Nönnig händigt selbst die Ware des Vortages aus. "Die Tafel ist eine gute Sache, so kommen Leckereien, die im Geschäft nicht mehr nachgefragt werden, noch Bedürftigen zu Gute."

Seit 2005 gibt es die karitative Einrichtung Tafel in Annaberg-Buchholz, welche zu 980 ihrer Art in Deutschland und zu den zwei von den Maltesern getragenen Projekten zählt. Unterdessen nutzen bis zu 500 Bedürftige pro Woche das Angebot. Roman Pohl ist seit 2007 mit von der Partie, kennt die Touren: "Wir fahren unterschiedliche Routen, die führen bis Seiffen, für Tiefkühlprodukte auch bis nach Dresden." Immerhin bis zu sieben Tonnen Lebensmittel und Handelsware werden im Durchschnitt pro Woche eingesammelt.

Die Märkte und Firmen sind in der Regel von der Geschäftsleitung der Malteser kontaktiert und um die Zusammenarbeit gebeten worden. "Innerhalb der Unternehmen gelten unterschiedlichste Abgaberegeln, sowohl für die Weitergabe an uns oder auch an Mitarbeiter im Hause", erklärt Pohl. Die Devise der Tafel-Idee stützt sich dabei auf viele Mitstreiter: "Jeder gibt, was er kann".

Für die Tafel sei das Mindesthaltbarkeitsdatum die entscheidende Größe. "Sie gilt als Orientierung, mitunter von Verbrauchern kontrovers diskutiert. Fakt ist, dass die Ware in der Regel einwandfreie Qualität darstellt. Zu meiner Aufgabe gehört es, diese vor Ort zu begutachten." Und so hält er es auch an den folgenden zehn Stationen der Donnerstagstour. An den Supermarkt-Filialen vieler bekannter Handelsketten in Ehrenfriedersdorf, Auerbach, Thum und Annaberg erfolgt die gleiche Prozedur: Mit dem Kleintransporter rollt er an die Warenanlieferungsrampe. Auf sein Klingeln hin öffnen Mitarbeiter die Tore, hinter denen bereits die Produkte bereitgestellt sind.

Manche Filiale hat die Ware schon vorsortiert, andere überlassen die Arbeit dem Abholer. "Mein Prinzip lautet: Ich nehme mit, was ich selbst noch essen würde." Und so arbeitet sich Roman Pohl bis zum späten Mittag, das Haltbarkeitsprädikat immer im Blick, durch Kisten, testet mit den Fingern, bewertet mit den Augen, prüft mit der Nase: Äpfel, Salatköpfe, Möhren, Meerrettich, Apfelsinen und Erdbeeren. "Pilze unterziehe ich dem Geruchstest, riechen diese wie Waschmittel, fliegen sie weg." Früchte mit Druckstellen oder zerquetschte Trauben werden aussortiert, wie Bananen, deren Schale aufgerissen ist.

"Wir sammeln das gesamte Erzeugnissortiment der Supermärkte ein, wissen aber nicht, was uns am jeweiligen Tag bereitgestellt wird. Aber selbst Delikatessen sind darunter." Das ist besonders an Feiertagen zu spüren, wenn sich der Handel auf den Ansturm der Kunden wappnet. Auch nach Ostern werden wieder hochwertige Erzeugnisse, etwa Trüffelbutter, Schinkenspezialitäten oder Pralinen aussortiert werden.

Rohes Fleisch lassen die Tafelmitarbeiter aus Qualitätsgründen ohnehin zurück. Selbst argentinische Rindersteaks landen in der Biogasanlage, in die nicht mehr verwertete Produkte gelangen. Nicht nur Tafelmitarbeiter schütteln den Kopf, welchen Mengen Ware Abfall werden.

Für gegartes Fleisch, Fertigspeisen oder Molkereiprodukte gilt es, die Kühlkette zu erhalten. Diese Lebensmittel unterzieht Roman Pohl einem Test mit dem Thermometer. "Messe ich über fünf Grad Celsius nehme ich sie nicht mehr im Kühlfahrzeug mit." Alkohol und Tabakwaren gehören ebenso wenig zum Angebot. Veganer und Vegetarier werden bedient: So wartet an einem Supermarkt Kichererbsenpüree en masse auf Abholung. Und staunend nimmt Roman Pohl zum Abschluss der zweiten Stadtrunde von einem Großhändler eine halbe Palette Streusalz an Bord. Der nächste Winter kommt bestimmt.