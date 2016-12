Kollision auf B 101 - zwei Verletzte

erschienen am 15.12.2016



Annaberg-Buchholz. Zu einem Verkehrsunfall sind am Donnerstagvormittag die Kameraden der Ortsfeuerwehr Buchholz auf die B101 / Abzweig Frohnau gerufen worden. Dort wurde ein Hyundai-Fahrer offenbar durch die Sonne geblendet und krachte in die Seite eines Volkswagens. Fahrer und Beifahrer des VW wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr nahm auslaufende Betriebsmittel auf, sicherte die Unfallstelle und sperrte den Kreuzungsbereich ab. (jeuh)