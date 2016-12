Kritik am neuen Standort für Güllebecken

Auf dem Gelände der Milchviehanlage in Dörfel soll ein Jauche-Behälter entstehen. Im Dorf regt sich Widerstand. Unterschriften wurden gesammelt. Derweil haben die Arbeiten bereits begonnen.

Von Denise Märkisch

erschienen am 15.12.2016



Dörfel. Reinhard Pollmer stinkt's. Und das im wortwörtlichen Sinne, denn es geht um Gülle. Die Milchviehanlage Dörfel will ein neues Güllebecken bauen, die ersten Arbeiten haben bereits begonnen, das Landratsamt hat die Baugenehmigung erteilt.

Doch nun machen die Anwohner mobil. Reinhard Pollmer wohnt in unmittelbarer Nähe der Milchviehanlage. Als Anlieger wurde er nach Erteilung der Baugenehmigung informiert. Erst zu diesem Zeitpunkt erfuhr er von den Plänen. Ein Unding, wie er sagt. Aus seiner Sicht hätte beispielsweise die Stadt darüber informieren müssen, was in Dörfel passiert. "Ich habe nichts gegen ein Güllebecken", sagt Pollmer. Schließlich gibt es so eines bereits seit den 1970er-Jahren auf dem Gelände. Doch der Eigentümer wolle nun den Standort verändern. "Der Behälter soll 140 Meter weiter Richtung Dorf." Pollmer und viele andere befürchten nun höhere Geruchsbelästigungen. Zudem werde eine andere Technik verwendet, die diesen Effekt noch verstärken werde. "Als die Stallanlage gebaut wurde, gab es einen Kompromiss", so Pollmer. Aufgrund der Nähe zu Wohnhäusern sollte der Gülleteich ganz am Rand gebaut werden. Diesem Kompromiss stehe der neue Standort entgegen.

Kritisch sehen die Dörfeler zudem, dass der neue Standort in den ursprünglichen Planungen weiter zwischen den bestehenden Gebäuden lag. Zwischenzeitlich sei der Standort aber weiter raus gerückt. Als der städtische Bauausschuss darüber beriet und keine Bedenken äußerte, war davon noch keine Rede. Also legte Reinhard Pollmer als Anlieger Widerspruch gegen die Baugenehmigung ein. Zudem sammelte er mehr als 70 Unterschriften im Dorf. "Die Dörfeler sind erbost", sagt Pollmer. Viele hätten erst durch ihn von den Plänen erfahren. "Wir wollen nicht tatenlos zusehen."

Eine aufschiebende Wirkung haben diese Widersprüche allerdings nicht, teilt das Landratsamt mit. "Die vorliegenden Widersprüche stehen einem Baubeginn nicht entgegen", so Sprecher Stefan Pechfelder. Doch die Einwendungen der Anlieger würden ernst genommen und geprüft. Zudem betont er, dass aufgrund der immissionsschutzrechtlichen Thematik der Kreis der Nachbarn, deren Belange berührt sein können, nicht auf die direkten Anlieger beschränkt ist. "Deshalb werden alle Unterzeichner der Unterschriftenliste als formell zulässige Widerspruchsführer behandelt." Um eine mögliche Geruchsbelästigung einschätzen zu können, wurde von den Behörden allerdings eine Geruchsimmissionsprognose gefordert, "die die zu erwartenden Geruchsimmissionen an den nächsten Bebauungen mit Schutzanspruch ausweist", so Stefan Pechfelder. Die nachträgliche leichte Verschiebung des Standortes trage aus fachlicher Sicht "nicht zu einer relevanten Erhöhung der Geruchsbelastung" bei.

Eigentümer der Milchviehanlage Leonard Stemmer versteht die Aufregung nicht, zumal ihn bisher kein Anwohner diesbezüglich kontaktierte. Aus seiner Sicht hat es in Dörfel noch nie Geruchsbelästigungen gegeben. Er ist sich sicher, dass das auch mit dem neuen Behälter so bleibt. Vielmehr verringere sich die Oberfläche, moderne Technik komme zu Einsatz. Zudem mussten für die Genehmigung entsprechende Gutachten eingereicht werden, auf dessen Aussagen er vertraut. "Ich möchte niemanden verärgern", sagt Stemmer. Doch die Investition sei notwendig.

Der Stadtrat wird sich in seiner heutigen Sitzung erneut mit dem Thema befassen, so Bürgermeister Conny Göckeritz. Grund: Als der Bauausschuss darüber beriet, sollte der Güllebehälter noch zum großen Teil zwischen Gebäuden platziert werden. Nun habe sich dieser Fakt verändert. Und Reinhard Pollmer? Er und seine Mitstreiter hoffen doch noch auf ein gutes Ende oder zumindest einen Kompromiss. Eine Abdeckung wäre zum Beispiel denkbar.