Langer Heinrich besiegt Schlammlawinen

Sieben Mal stand das Grundstück der Familie Tuchscherer im Frühsommer unter Wasser. Sie hatte schon die Hoffnung aufgegeben, dieses Jahr das eigene Grün zu genießen. Doch dann kam es anders.

Von Julia Keller

erschienen am 14.09.2016



Tannenberg. Als Dietmar Tuchscherer aus dem Fenster schaut, kommt gerade der Gartenteich aus dem oberen Teil des Gartens heruntergeschwommen. Es ist der schwerste von sieben Regenfällen, welche im Frühsommer immer wieder das Grundstück der Familie unter Wasser setzten. Als er abfloss, ließ er einen Gartenstuhl, Pflanzen und Betonsteine am unteren Ende des Hanggrundstücks vor dem Wohnhaus zurück. Und eine Schicht Schlamm verteilte sich in Keller, Carport und Garten.

Es ist jener Regenfall, der auch einen Todesfall zur Folge hat: Meerschweinchen Rosi. Der Schreck war ihr zu viel, vermutet Dietmar Tuchscherer. Das Meerschweinchengehege steht vor einer Gartenhütte aus Holz. Der Strom, in welchen sich der Regen verwandelt hatte, hob dieses seitlich an und ließ es dann wieder fallen. Der Aufprall war so stark, dass ein Riss in der vorderen Fassade zurückblieb. In den zwei Wochen nach dem Regen rührte Rosi kein Futter an, dann starb sie. Artgenossin Wilma lebt nun allein im Stall.

"Mitte Juni waren wir so weit, dass wir gedacht haben, hier müssen wir dieses Jahr nicht Rasen mähen", sagt Dietmar Tuchscherer. Weil er und seine Frau Regina erwarteten, dass bei ihnen dieses Jahr keine Pflanze mehr wächst. Sie hatten den Garten im Frühjahr hübsch gemacht: den Steingarten angelegt, einen neuen Weg angefangen. Der Rosenstock, den Dietmar Tuchscherer seiner Frau zum Geburtstag geschenkt hatte, war frisch eingepflanzt. Dann kamen Wasser und Schlamm das erste Mal und nahmen der Familie letztlich die Hoffnung, den Garten in diesem Jahr überhaupt noch genießen zu können.

Doch die Natur sah das anders. Die Geburtstagsrosen blieben von den Fluten unbeeindruckt und auch andere Blumen, unter anderem Gladiolen, Löwenmaul und Phlox, erholten sich. Eine Pflanze strebt gar gen Himmel: der Lange Heinrich, der fast so lange auf dem 1200-Quadratmeter-Grundstück wohnt wie die 1990 eingezogenen Tuchscherers. Einst hatten Dietmar Tuchscherers Eltern ihrem Sohn einen Wurzelballen der Blume abgegeben. Nun misst diese mehr als 2,80 -obwohl das Wasser die Stengel komplett zum Boden gedrückt hatte.

Für Dietmar und Regina Tuchscherer steht der Lange Heinrich als Symbol, wie sich die Natur befreit hat. Mit seiner Übergröße hofft das Paar auf einen Preis bei der Gartenmeisterschaft des RHG-Marktes und der "Freien Presse". Noch bis 23. September werden Wettbewerbsbeiträge entgegengenommen.

