LiÃŸke: MÃ¤nnelmacher-Image abstreifen

Lißke: Männelmacher-Image abstreifen

Arbeitsplatzsicherung rückt in Sachsen in den Fokus. Eine modifizierte Förderpraxis legt nicht mehr nur Wert auf neue Jobs. Doch befeuert das wirklich die Investitionsfreudigkeit in der Region?

Von Björn Josten

erschienen am 04.10.2016



Annaberg-Buchholz. Wenn der Staat Investitionen der Wirtschaft finanziell unterstützt, mag sich freilich niemand beschweren. Doch in Jubelstürme bricht Matthias Lißke deshalb nicht aus. "Erst hat sich der Freistaat Zeit bei der Umsetzung gelassen. Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern waren da schneller. Das hat uns geärgert", sagt der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Erzgebirge (WFE). "Dann sind umständliche und übertriebene Klauseln in die Richtlinie eingearbeitet worden." Im Blick hat der Wirtschaftsförderer da etwa die Pflicht zur Tarifbindung, wenn ein Unternehmen von der Förderung profitieren möchte, oder die geforderte Wertschöpfung pro Mitarbeiter, die er als "absurd hoch" bezeichnet. "Unter dem Strich ist die Förderpolitik des Freistaates eher bescheiden", beklagt Jan Kammerl, Geschäftsbereichsleiter Wirtschaftsservice/ Fachkräfte bei der WFE. Für die Wirtschaftsförderer ist die Förderrichtlinie ohnehin nur ein Mosaiksteinchen für den Erfolg des Wirtschaftsstandortes Erzgebirge.

Lißke und seine Mannschaft setzen vor allem auch auf ein pfiffiges Standortmarketing. "Wir müssen das Image der Männelmacher abstreifen. Das ist für uns zwar eine wichtige Branche, aber nur das Sahnehäubchen", betont Lißke. "Das Erzgebirge ist längst ein Geheimtipp, trotz aller struktureller Nachteile. Aber eines sind wir gewiss nicht: strukturschwach."

Denn viele Unternehmen in der Region wollen seiner Einschätzung nach wachsen. Dazu brauchen die Unternehmen laut Lißke entweder höherwertige Produkte oder günstiger hergestellte Erzeugnisse. "Dazu ist technologisches Aufrüsten notwendig", sagt Lißke. Da könne staatliche Förderung hilfreich sein. Die Unternehmen brauchen aber auch geeignete Arbeitskräfte. "Attraktive Jobs definieren sich allerdings nicht nur über Mindestlohn", so Lißke. Gute Bezahlung sei das eine, aber auch eine positive Stimmung im Unternehmen und der Region sei hilfreich, um Arbeitskräfte ins Erzgebirge zu locken. "Dazu müssen wir auch die sanften Standortfaktoren aufbauen. Daran arbeiten wir zurzeit mit verschiedenen Partnern." Generell sieht er die Region auf einem guten Weg: "Wir haben gering verschuldete Kommunen, da entsteht Lebensqualität." In Teilen kompensiere dies ein niedrigeres Lohnniveau. Außerdem müsse den in der Region lebenden Jugendlichen gezeigt werden, dass auch eine solide Ausbildung ein aussichtsreicher Karrierestart sein könnte. "Hier sind auch die Gymnasien gefragt, die nicht nur akademische Bildungswege in den Fokus rücken sollten", fordert Lißke. Prinzipiell sieht er das Erzgebirge als Wirtschaftsregion auf dem richtigen Weg. "Zurzeit herrscht eine positive Investitionsstimmung. Die Lockerung der Förderkriterien spielt da zwar nur eine Nebenrolle, aber eine nicht zu vernachlässigende", glaubt Lißke. Die bestehende Firmenstruktur spiele dem Erzgebirge in die Karten. Gerade kleine und mittlere Unternehmen profitieren von den neuen Regelungen. Eine gewisse Dynamik hat Jan Kammerl seit Frühsommer bei den eingehenden Förderanträgen der Unternehmen festgestellt. Der Gradmesser: Der Beratungsaufwand ist spürbar gestiegen.